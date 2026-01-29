Цены растут, несмотря на падение спроса: что происходит с самым дешёвым жильем в Украине

Известность аренды и покупки комнат в Украине постепенно снижается – спрос и количество объявлений падают почти во всех регионах. В то же время, несмотря на это, медианные цены продолжают расти, в частности аренда дорожает быстрее всего на востоке и юге, а покупка комнат – в городах запада страны.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов по поиску недвижимости. По состоянию на декабрь 2025 медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 000 грн в месяц, это на 14% больше, чем в конце 2024 года.

В то же время, активность на рынке снизилась: количество объявлений сократилось на 5%, а количество отзывов сразу на 12%. Наиболее ощутимый рост цен был зафиксирован в городах, приближенных к зоне боевых действий. В Николаеве, Сумах и Харькове за год медиа стоимость аренды комнаты выросла на 20-25%, до 2,4-2,5 тыс. грн. Хотя эти суммы остаются одними из самых низких в Украине, темпы удорожания там одни из самых высоких.

Более умеренный рост на уровне 15% наблюдался в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно. В этих городах в декабре 2025 аренда комнаты в среднем стоила около 4 тыс. грн.

Самыми дорогими городами для аренды комнат остаются западные и столица. Лидером стал Ужгород с медианной ценой 6 тыс. грн, далее Львов (5 тыс. грн) и Киев (4,2 тыс. грн). В то же время именно в этих городах рост цен был самым сдержанным в пределах 5-10% в год.

Снижение стоимости аренды зафиксировали только в двух городах. В Херсоне медианная цена упала на 21% до 1,5 тыс. грн, а в Чернигове на 4% до 2,2 тыс. грн.

Рынок покупки комнат в 2025 году также показал рост цен, хотя активность покупателей оставалась сдержанной. Медианная стоимость комнаты в Украине в декабре 2025 года составила 442 тыс. грн, или около $10,2 тыс., что на 11% больше года назад.

Спрос при этом почти не изменился: количество отзывов выросло всего на 0,4%, тогда как количество объявлений по стране сократилось на 8%. Наиболее стремительное удорожание комнат зафиксировали в областных центрах запада Украины. В частности:

Ужгород +82%, до 769 тыс. грн. ($17,7 тыс.);

+82%, до 769 тыс. грн. ($17,7 тыс.); Черновцы +70% до 759 тыс. грн ($17,5 тыс.);

+70% до 759 тыс. грн ($17,5 тыс.); Ивано-Франковск +68%, до 930 тыс. грн ($21,4 тыс.);

+68%, до 930 тыс. грн ($21,4 тыс.); Львов +62%, до 1,2 млн. грн. ($27,6 тыс.);

+62%, до 1,2 млн. грн. ($27,6 тыс.); Луцк +58%, до 864 тыс. грн. ($19,9 тыс.).

Более умеренный рост цен наблюдался в центральных и восточных регионах. Так, в Виннице цены выросли на 25%, в Днепре – на 24%, в Житомире – на 22%, в Тернополе – на 25%. В Киеве медианная цена покупки комнаты поднялась на 14% и составила 754 тыс. грн ($17,4 тыс.).

В Одессе темпы роста были схожими и составили +13%, однако сама цена заметно ниже, чем в столице – 423 тыс. грн ($9,7 тыс.). Снижение медианной стоимости покупки комнат зафиксировали только в нескольких городах:

Запорожье –5%, до 232 тыс. грн ($5,3 тыс.);

–5%, до 232 тыс. грн ($5,3 тыс.); Полтава –6%, до 477 тыс. грн ($10,9 тыс.);

–6%, до 477 тыс. грн ($10,9 тыс.); Черкассы –3%, до 501 тыс. грн ($11,5 тыс.).

Несмотря на всеобщее сокращение спроса, медианные цены на комнаты в Украине продолжают расти. В сегменте аренды самые большие приросты пришлись на восток и юг страны, в то время как в покупке рекордные темпы подорожания зафиксировали на западе Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заработала ипотека для мобилизованных – в рамках программы єОселя. Теперь такие военнослужащие могут брать ипотеку под 3% годовых вместо 7% – так же, как и те, кто служит по контракту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!