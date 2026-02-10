Цены на популярные продукты в Украине снова пошли вверх: что подорожало больше всего
В Украине на прошлой неделе (2-8 февраля) подорожало большинство овощей, в частности свекла, огурцы, перец и пекинская капуста, тогда как брокколи несколько подешевела. Во фруктовом сегменте же значительно выросли цены на яблоки, мандарины, хурму, гранат и киви, тогда как апельсины и виноград стали для украинцев более доступными.
Об этом сообщают аналитики EastFruit. Самый заметный рост на прошлой неделе продемонстрировала столовая свекла.
После длительного периода относительной стабильности цены на нее начали повышаться – минимальная стоимость осталась на уровне 7 гривен за килограмм, тогда как максимальная выросла до 10 гривен. После кратковременного удешевления снова пошли вверх цены на огурцы.
Если еще неделей ранее они продавались в пределах 120-130 гривен за килограмм, то сейчас стоимость выросла до 140-170 гривен. Аналитики связывают это с сезонным сокращением предложения и высокими затратами на тепличное производство.
Существенно подорожал и перец. Цены на сладкий перец подскочили до 180-200 гривен за килограмм против 145-160 гривен неделей ранее. Горький перец вырос еще ощутимее – с 100-180 до 190-210 гривен за килограмм. Также дороже стала пекинская капуста, стоимость которой выросла до 25-30 гривен за килограмм.
В то же время на рынке появилась и положительная новость для потребителей: цены на брокколи снизились. Если раньше килограмм стоил 190-210 гривен, то сейчас его можно приобрести за 160-170 гривен. Однако общую картину подорожания это не изменило – дополнительно выросли цены на чеснок и зеленый лук.
Во фруктовом сегменте прошедшая неделя не была однозначной. Заметно подорожали яблоки – диапазон цен сместился с 15-35 до 30-45 гривен за килограмм. Такой резкий рост связывают с сокращением запасов качественной продукции и ростом затрат на хранение.
В то же время виноград продолжает дешеветь. Его минимальная цена опустилась до 60 гривен за килограмм, хотя верхняя граница все еще остается достаточно высокой – до 170 гривен. Мандарины, наоборот, снова прибавили в цене, подорожав до 70-130 гривен за килограмм, тогда как апельсины стали доступнее для покупателей.
Отдельно стоит отметить начало роста цен на хурму и гранат. Кроме того, дороже, чем неделей ранее, продавался киви – его стоимость повысилась до 140-180 гривен за килограмм.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в первой декаде февраля хлеб подорожает примерно на 5% из-за роста расходов на электроэнергию, зарплаты и работу во время отключений света. Для потребителей это плюс несколько гривен в месяц, но для пекарей – это критический шаг, чтобы хлеб и в дальнейшем оставался на полках магазинов.
