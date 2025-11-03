В Украине резко переписали цены на яйца: сколько стоит десяток

В Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 6,3 грн штука (63 грн/десяток), что сразу на 1,09 грн/шт. (10,9 грн/десяток) выше, чем было в середине октября. При этом в экспертной среде считают, что рост цен продолжится.

В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 5,59-7 грн/шт. (55,9-70 грн/десяток). В частности:

Auchan – 6,6 грн/шт. (66 грн/десяток);

Novus – 5,99 грн/шт. (59,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7 грн/шт. (70 грн/десяток);

"ЕКО маркет" – 5,59 грн/шт. (55,9 грн/десяток).

Как подорожают яйца в скором времени

В то же время, прогнозирует экономит Олег Пендзин, до конца года украинцы увидят заметное подорожание яиц. По его словам:

Этого стоит ождидать ближе к праздничному периоду – т.е., в конце декабря.

Подорожание составит до 10%.

Впрочем, подчеркивает эксперт, это является "базовым" прогнозом. Т.е., без учета "каких-либо дополнительных нюансов".

"Вероятно, мы увидим рост цен на яйца накануне праздничных дней… Это не только яиц будет касаться, а практически всей потребительской корзины. Ведь люди будут готовиться к праздникам, будут запасаться продуктами – и увеличится спрос", – объяснил Пендзин.

Впрочем, подчеркнул эксперт, нынешнее подорожание будет происходить меньшими темпами, чем в прошлом году. Ведь "нет так много денег у людей, чтобы они финансировали желание производителя резко увеличивать цены".

"Население будет покупать продукты питания по той цене, которая будет максимально комфортна для его кошелька... Думаю, перед праздниками до 10% мы рост увидим. А какие-то существенные изменения в ближайшее время не думаю, что будут", – констатировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевел картофель. Вместе с тем, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит расти.

