Цены на важный овощ резко пересчитали: сколько теперь стоит

Цены на помидоры в Украине уже опустились на уровень, который значительно ниже прошлогоднего. При этом стоимость помидора продолжает снижаться (за неделю на 17%).

Видео дня

Об этом говорится в публикации EastFruit. Спрос на тепличные помидоры на украинском рынке продолжал стремительно снижаться. По словам операторов рынка, торговля в сегменте томатов и дальше разочаровала украинских трейдеров, когда основные закупки осуществляли крупные розничные сети, однако небольшими партиями для поддержки ассортимента продукции. Кроме того, предложение овощей на рынке было более чем достаточным за счет увеличения поставок данной продукции из Турции.

В сложившихся условиях продавцы вынуждены были пересматривать цены на тепличные помидоры в сторону снижения. Так, на сегодняшний день импортные овощи производства Турции предлагаются к продаже по 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Следует отметить, что на сегодняшний день помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 12% дешевле, чем в конце марта 2024 года. При этом операторы рынка не исключают, что цены на эту продукцию будут снижаться и дальше, поскольку поставки томата достаточно стабильны, а темпы сбыта оставляют желать лучшего.

Цены в супермаркетах по данным издания Минфина. Помидоры красные (1 кг)

Auchan –125,00 грн

Metro –109,10 грн

Novus – 104,00 грн

Megamarket – 163,20 грн

средняя цена – 125,33 грн.

Помидоры розовые (1 кг)

Auchan – 129,90 грн.

Metro – 249,50 грн.

средняя цена –189,70 грн.

Помидоры сливка – 1 кг

Auchan – 139,90 грн.

Megamarket – 197,50 грн.

средняя цена – 168,70 грн.

Также OBOZ.UA сообщал о мировой тенденции к удорожанию кофе. Проблемы со снабжением в ключевых регионах выращивания сырья для популярного напитка привели к тому, что стоимость кофейных зерен арабика растет уже 10 дней подряд. Серия роста цен на этот продукт может стать самой длинной с 1980 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!