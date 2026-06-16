Бензин по талонам, как в СССР: одна из крупнейших нефтяных компаний РФ ввела ограничения на всех АЗС

Одна из крупнейших нефтяных компаний России — "Татнефть" ввела на всех своих АЗС ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а также временно перешла на расчеты исключительно наличными. Ограничения появились на фоне проблем с топливоснабжением, атак на нефтеперерабатывающие заводы и уже зафиксированного дефицита бензина в отдельных регионах РФ.

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Об этом пишут российские СМИ. Такие меры стали очередным сигналом о проблемах, которые накапливаются в российской нефтеперерабатывающей отрасли на фоне войны, санкций и регулярных атак беспилотников на стратегические объекты топливной инфраструктуры.

По информации российских СМИ, на заправках сети водителей предупреждают о новых правилах отпуска топлива. Для легковых автомобилей максимальный объем бензина ограничен 30 литрами за одну заправку. Дизельного топлива владельцам легковых автомобилей продают не более 60 литров. Для грузового транспорта установлен лимит в 300 литров дизельного топлива.

Официальной причиной таких ограничений называют технические обстоятельства, однако подобные решения обычно принимаются в случаях нехватки ресурсов или нарушения логистических цепочек поставок. Кроме того, клиенты столкнулись с еще одним ограничением –: на многих заправках сети временно принимают оплату исключительно наличными.

Причины такого решения официально не объясняются. В то же время подобная практика является нетипичной для крупных топливных сетей, которые традиционно активно используют безналичные расчеты и банковские карты. Сочетание лимитов на отпуск топлива и перехода на наличные расчеты лишь усилило дискуссии о реальном состоянии топливного рынка в России.

Топливные трудности совпали с масштабными атаками беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты энергетической инфраструктуры. В течение последних месяцев ряд предприятий временно сокращал производство или останавливал отдельные технологические процессы из-за повреждения оборудования.

Чтобы сдержать дефицит на внутреннем рынке, российские власти были вынуждены прибегнуть к дополнительным мерам. В частности, до конца июля действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Также до конца ноября введены ограничения на вывоз авиационного керосина.

Несмотря на эти шаги, в ряде регионов страны уже фиксировались перебои с поставками топлива. Проблемы с обеспечением топливом начали проявляться еще в начале лета. В оккупированном Крыму были зафиксированы ограничения на свободную продажу бензина. В Краснодарском крае временно приостановили реализацию топлива на части автозаправочных станций.

Подобные меры ранее уже вводились и в Татарстане, где расположены основные производственные активы "Татнефти". Теперь ограничения фактически распространились на всю сеть компании. Аналитики отмечают, что даже при наличии больших запасов сырой нефти проблемы с переработкой, логистикой и доставкой готового топлива могут приводить к локальным или региональным дефицитам.

На фоне сложившейся ситуации российское правительство уже пошло на дополнительные уступки в отношении нефтеперерабатывающей отрасли. По информации российских СМИ, отдельным НПЗ разрешили производить для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с характеристиками ниже действующих стандартов.

Фактически речь идет о топливе, которое формально маркируется как стандарт "Евро-5", однако по отдельным показателям соответствует более низкому экологическому классу "Евро-3". Такое решение призвано компенсировать дефицит продукции и поддержать поставки на внутренний рынок.

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