Цены на сигареты резко вырастут из-за нового закона: сколько теперь будет стоить пачка

В Украине стоимость сигарет резко взлетит уже через несколько недель. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о значительном повышении акцизов. Как только иссякнут товарные запасы и на прилавки попадут новые партии сигарет, их цена, по подсчетам OBOZ.UA, для самых дешевых с фильтром может возрасти примерно на 21 грн.

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О том, как и почему в Украине пересчитают стоимость сигарет, к чему готовиться в ближайшие годы и как это повлияет на бюджет, – читайте в материале.

Что происходит с ценами на сигареты в Украине

Сигареты в Украине дорожали еще до принятия изменений. На самом деле по темпам роста цен сигареты занимают едва ли не первую позицию. К примеру, еще в январе 2024-го пачка среднего класса с фильтром стоила в среднем 82,34 грн, а по состоянию на январь этого года – уже 104,3 грн. Акцизы постоянно растут и будут расти и далее.

Но этих темпов недостаточно для того, чтобы выполнить евродирективу и дотянуть акциз до минимального в ЕС уровне в 90 евро. Например, в Украине сейчас сигареты Marlboro Gold можно купить за 125 грн, в соседней Польше такие же сигареты продают за 239,2 грн в эквиваленте. Для того чтобы стать членами ЕС, Украина должна выполнить требования по минимальному размеру акцизов.

Для исполнения этого требования и приняли правительственный законопроект № 11090. Документ должен был вступить в силу еще с 1 января. Однако президент не подписывал его почти три месяца. Повышение акцизов на сигареты требовали не только ЕС, но и в МВФ. Подписание закона о повышении акцизов на сигареты – условие для пересмотра программы кредитования.

"Бюджет на 2025 год предусматривает дефицит (без учета грантов) в размере 19,6 процента ВВП и остается якорем фискальной политики в этом году. Он включает дополнительные поступления, полученные от повышения акцизов на табачные изделия, и введение в действие этого изменения налоговой политики является обязательным условием для завершения пересмотра (программы с МВФ. – Ред.)", – говорится в заявлении МВФ от 28 февраля 2025-го.

В результате президент подписал закон 24 марта 2025 года. Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подсчитал: из-за того, что подписание законопроекта затянули, бюджет потерял чуть больше 2 млрд грн. "Эти деньги уже окончательно утрачены", – отмечает Железняк.

Как подорожают сигареты

Во-первых, мгновенного роста цены не последует. Товарные запасы позволят отсрочить период роста цены не менее чем на несколько недель. Все, что успели изготовить и продать до роста акциза, будут продавать по старой цене. Во-вторых, наиболее существенный рост ожидается именно в 2025 году.

В Налоговый кодекс уже внесли поправки. До 31 декабря 2025 г. акциз (минимальное налоговое обязательство) на 1000 штук должен составлять 78 евро. Акциз (условие директивы) должен составлять 60% стоимости пачки. Следовательно, минимальная стоимость сигарет с фильтром составит 117,78 грн. При этом сейчас отечественные сигареты с фильтром в среднем стоят 96,79 грн (данные Госстата). Следовательно, пачка должна подорожать минимум на 21 грн. На этом удорожание не остановится.

С учетом действующего соотношения курса евро к курсу доллара, а также прогноза девальвации гривни от МВФ самая дешевая пачка сигарет в ближайшие годы будет стоить (по расчетам OBOZ.UA):

в 2025-м – 117,78 грн

в 2026-м – 141,98 грн

в 2027-м – 154,4 грн

в 2028-м – 167 грн

"В 2024 году минимальный акциз на 1000 штук был 2517 грн. Поскольку законопроект 11090 не вступил в силу с 1 января, остался в действии действующий график повышения акцизов, и минимальный акциз вырос в 2025-м до 3020 грн за 1000 штук. Теперь, после вступления в силу 11 090, минимальная ставка акциза будет в евро, 78 евро за 1000 штук. Это 3510 грн. То есть +490 грн. Это +9,8 грн на пачку! (UPD: на самом деле еще меньше, потому что курс для расчета берется по состоянию на 01.07.2024). С НДС это +11,5 грн на пачку по действующим акцизам. Или +22-24 грн относительно 2024 года", – процитировали в Центре экономической стратегии старшего экономиста Юрия Гайдая.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что подорожание может быть на уровне 40 грн за пачку уже в этом году. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются о том, чтобы бросить вредную да еще и затратную привычку. Как показывает исследование ОО "Жизнь", когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). Равномерно акцизы росли. По состоянию на 2019-й акциз на пачку вырос до 19,6 грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем значительно увеличиваются акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 до 44,1 млрд грн в год.

В 2024 году поступления Госбюджета Украины от акцизов на табачные изделия и жидкости, используемые в е-сигаретах, составили 96,6 млрд грн, что на 20% больше, чем в 2023 году (80,3 млрд грн).

"Необходимо обеспечить повышение табачных акцизов, которое приведет к одномоментному повышению цены по меньшей мере на 10% – по данным Всемирного банка, это позволяет снизить потребление табака на 4-8%. В настоящее время важно ликвидировать налоговую преференцию 25% на так называемые айкосы, которая была создана в интересах табачной индустрии и способствует росту потребления ТВЭН среди молодежи", – заявили в ОО "Жизнь".