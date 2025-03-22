В Украине резко поднимут цены на сигареты, каждая пачка сразу подорожает на 40 грн: нардеп заявил о подписании нового закона

Заместитель главы Комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники заявил, что президент подписал законопроект о повышении акцизов на сигареты. Это, по оценкам депутата, приведет к тому, что пачка сразу подорожает на 40 грн.

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Речь идет о законпоректе №11090, который в Раде приняли еще 4 декабря 2024-го. Однако по состоянию на 22 марта 2025 года, согласно данным на сайте парламента, документ до сих пор не подписан президентом. Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен подписать президент. Железняк на своей странице в Telegram отметил: "еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников "из международных финансовых институций" и правительства".

По его оценкам, промедление в подписание закона в срок стоило бюджету 2091,6 млн грн. "Цены вырастут на пачку сразу на 40 грн уже", – утверждает Железняк.

Однако при этом по расчетам OBOZ.UA рост цен может быть менее существенным. Пачка сигарет среднего класса в 2025 может подорожать ориентировочно на 28,6 грн - до 124,7 грн. В 2028-м (рост акцизов будет продолжаться именно до 2028 года), если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн.

В 2028 году, если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн. "Меры по дальнейшему повышению ставок акцизного налога на табачные изделия к требованиям директивы 2011/64/ЕС и выражение их в евро рекомендованы Международным валютным фондом при выполнении программы для Украины "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF). В частности, Национальной стратегией доходов до 2. 12.2023 №1218, предусмотрено определение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление графика приближения их размера на табачные изделия к минимальному уровню, установленному директивой 2011/64/ЕС", – говорится в пояснительной записке Минфина.

Почему и как увеличивают акцизы

В ЕС минимальная акцизная ставка на сигареты: 90 евро за тысячу штук, или 1,8 евро за пачку из 20 штук. Повышение акцизов продолжается уже много лет. Однако повышение акцизов происходило с привязкой к гривне. Национальная валюта девальвировала, потому стало понятно, что для выполнения евродирективы необходимо привязывать акцизы к европейской валюте.

Вопрос повышения акцизов на сигареты – очень болезненный для табачных компаний. Чем дороже сигареты, тем больше украинцев задумываются о том, чтобы бросить вредную, еще и затратную привычку. Как показывает исследование ОО "Жизнь", когда средний акциз на пачку составил 6,08 грн, количество курильщиков было на уровне 6,7 млн человек (2015 год). Равномерно акцизы росли. По состоянию на 2019 акциз на пачку вырос до 19,6 грн, тогда как количество курильщиков составило 5,56 млн человек. Вместе с тем, значительно растут акцизные доходы государственного бюджета. В указанный выше период они увеличились с 22,1 млрд до 44,1 млрд грн в год.

Как ранее писал OBOZ.UA, Международный валютный фонд определил один предварительный маяк, необходимый для завершения 7-го пересмотра программы и получения следующего транша финансирования для Украины – подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия.

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