Цены на популярный в Украине продукт неожиданно развернулись: сколько стоит теперь

В Украине дешевеет белокочанная капуста. Отгрузочная стоимость одного из самых популярных овощей на столе украинцев за неделю упала на 13%.

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Об этом сообщили в EastFruit, объяснив это отсутствием спроса на данную продукцию из-за его низкого качества. В целом это связано с погодными условиями – жара этого года не лучшим образом сказалась на товарном виде средних сортов капусты.

Судя по этому, фермеры предоставляют покупателям скидки, чтобы ускорить реализацию некондиционного товара. Поэтому на этой неделе украинские овощные хозяйства готовы отгружать белокочанную капусту по 17-24 грн/кг – это в среднем на 13% ниже, чем в конце прошлой недели. И даже несмотря на это, сейчас белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 3,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Это выбивается из тенденции: начиная с середины июля месяца текущего года, белокочанная капуста на внутреннем рынке Украины постепенно дорожала из-за недостаточного предложения продукции от местных производителей. Они объясняли это жаркой и засушливой погодой практически на всей территории Украины, которая держалась до конца июля.

Цены на капусту в супермаркетах

Резкое удорожание капусты произошло в конце июля – стоимость овоща достигла 25 грн за кг, хотя еще месяц до того его можно было купить всего за 8-10 грн за кг.

Между тем, согласно данным мониторинга OBOZ.UA, на 23 августа в супермаркетах картофель в среднем стоит 20,78 гривен за килограмм. В отдельных сетях его продают по:

"Фора" – 32,90 грн/кг;

"Ашан" – 30,89 грн/кг;

"Новус" – 17,59 грн/кг;

АТБ – 29,69 грн/кг;

"Варус" – 29,70 грн/кг;

"Сельпо" – 29,70 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце августа и в сентябре в Украине ожидается "ценопад" на сезонные овощи и фрукты. А вот в октябре стоимость сельскохозяйственной продукции начнет расти.

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