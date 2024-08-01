В Украине в два раза взлетели цены на популярный овощ: что происходит

В Украине средняя стоимость капусты достигла 25 грн за кг, хотя еще месяц назад ее можно было купить всего за 8-10 грн. за кг. Дефицит этой продукции возник из-за сокращения урожая.

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Об этом сообщает профильное издание Агроперспектива. Удорожание капусты обусловлено сокращением предложения, а также высоким спросом на нее. Кроме того, погодные условия губительно отразились на урожайности и качестве капусты.

В то же время, издание Eastfruit отмечает: по словам фермеров, такая ситуация связана с сокращением предложения белокочанной капусты на рынке, поскольку из-за жаркой погоды созревание этой продукции в хозяйствах несколько замедлилось.

В частности, сегодня белокочанную капусту украинские хозяйства предлагают к продаже 18-25 грн/кг ($0,44-0,61/кг), что в среднем на 63% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Напомним, что неделю назад цены на данную продукцию не превышали 17 грн/кг ($0,41/кг). К тому же качество белокочанной капусты существенно снизилось из-за распространения на полях болезней и вредителей, что в свою очередь дало возможность продавцам повысить отпускные цены на качественную продукцию.

Тенденцию роста цен отраслевые эксперты объясняют довольно ограниченным предложением продукции на рынке. Большинство хозяйств уже завершили сезон реализации капусты ранних сортов, тогда как более поздняя продукция еще не начала поступать на рынок массово. При этом спрос достаточно высок, что также провоцирует рост цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на арбузы в Украине выросли на 23% из-за сокращения предложения, вызванного засухой и высокой температурой, и в настоящее время оптовая стоимость составляет 7-15 грн/кг. В то время как в магазинах цена на арбузы составляет 15-20 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что это повышение временное, и цены снизятся после возобновления уборочных работ и увеличения предложения на рынке.

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