Цены на популярные продукты в Украине резко выросли: как изменилась стоимость

В Украине за неделю заметно выросли цены на тепличные овощи – огурцы, помидоры, зеленый лук и брокколи, тогда как картофель, капуста и сезонные дыни подешевели. Наибольшим спросом среди покупателей остаются яблоки и картофель, а среди фруктов активнее продаются груши и лимоны.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. На украинских рынках в конце октября произошла заметная коррекция цен на основные овощи и фрукты.

С одной стороны, подорожали тепличные культуры, а с другой – снизились цены на сезонные продукты, в частности картофель и капусту. Аналитики отмечают, что спрос на отдельные позиции остается стабильно высоким, несмотря на колебания стоимости.

Заметно выросли цены на огурцы и помидоры, которые третью неделю подряд дорожают. Так, красные помидоры на украинских рынках продавались уже по 45-95 гривен за килограмм, тогда как неделей ранее стоили 28-80 гривен. Огурцы также существенно подорожали – с 75-105 до 90-130 гривен за килограмм. Рост объясняют уменьшением предложения из-за завершения сезона открытого грунта и повышением расходов тепличных хозяйств.

В то же время стремительно выросли цены на зеленый лук, который подорожал почти вдвое – со 100-195 гривен до 195-205 гривен за килограмм. Дороже стали также баклажаны (с 40-50 до 60-68 гривен) и брокколи (до 45-55 гривен за килограмм). В сегменте зелени прибавили в цене салаты, укроп и петрушка, традиционно реагирующие на снижение температуры.

Среди стабильных позиций — морковь и свекла, которые сохранили свои цены: морковь по 9–10 гривен, свекла — 8–10 гривен за килограмм. Зато картофель и белокочанная капуста немного подешевели. Картофель продавали уже по 10–12 гривен (против 11–13 ранее), а капусту – по 9–11 гривен за килограмм. Также снизились цены на пекинскую капусту – до 20-30 гривен, и перец "Белозерка" – до 20-55 гривен.

Цветная капуста стоила 33-37 гривен, а чеснок оставался в высоком ценовом сегменте – 60-120 гривен за килограмм. На рынке фруктов ситуация несколько иная, ведь цены на отдельные импортные позиции, например лимоны и бананы, подросли, тогда как цитрусовые из Испании и Турции подешевели. Лимоны выросли в цене до 100-120 гривен, а апельсины, наоборот, подешевели до 60-75 гривен за килограмм.

Среди украинских фруктов груша стала дороже – с 30-85 до 45-110 гривен за килограмм, тогда как яблоки остались стабильными: 20-85 гривен в зависимости от сорта. Цены на сливы (20–45 грн) и персики (50–80 грн) также не претерпели существенных изменений.

А вот сезонные арбуз и дыня подешевели. Арбузы теперь можно приобрести по 8-15 гривен, а дыни – по 25–40 гривен за килограмм (ранее – 45-60 грн). Это объясняется завершением сезона сбора поздних сортов и активной распродажей остатков.

Эксперты отмечают, что на фоне высокого спроса наиболее активно торгуют яблоками и картофелем. Также среди популярных позиций остаются свекла и морковь, тогда как предложение слив на этой неделе практически исчезло. Зато во фруктовом сегменте выросли продажи лимонов, которые активно покупают в преддверии холодов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевел картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,1 грн/кг, что более чем на 1 грн ниже средней цены сентября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в будущем стоимость овоща продолжит расти.

