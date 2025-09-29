Цены на основные овощи и фрукты резко переписали: сколько теперь стоят в супермаркетах

В Украине на прошлой неделе (22-28 сентября) больше всего подорожали морковь, свекла, огурцы, брокколи, цветная капуста, кабачки и виноград из-за сокращения предложения и сезонных колебаний цен. В то же время снизились цены на репчатый лук, помидоры, пекинскую капусту, арбузы, дыни, груши и сливы, что отражает увеличение предложения и активную конкуренцию на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, отдельные позиции значительно подорожали из-за сокращения предложения, тогда как другие фрукты и овощи подешевели из-за сезонного роста предложения на рынке.

Овощи

Наиболее заметно выросли цены на морковь – от 6-12 до 8-15 грн/кг, что связано с сокращением предложения на внутреннем рынке. Свекла также подорожала, несмотря на рост предложения, – с 5-10 до 8-11 грн/кг. Производители огурцов продолжают повышать отпускные цены, и теперь овощ продают по 25-75 грн/кг, тогда как помидоры наоборот немного подешевели – нижняя граница снизилась с 12 до 8 грн/кг.

Репчатый лук подешевел с 9 до 7 грн/кг, а белокочанная капуста сократила разброс цен – с 5-20 до 9-17 грн/кг. Относительно других популярных овощей, пекинская капуста подешевела – с 25-35 до 20-35 грн/кг, а брокколи и цветная капуста добавили в цене – с 40-55 до 40-65 грн/кг и с 20-50 до 25-50 грн/кг соответственно. Сладкий перец подорожал, а диапазон цен сузился с 20-60 до 45-55 грн/кг. Кабачки также стали дороже – с 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Стоит отметить, что чеснок и зеленый лук подешевели, что компенсирует частично подорожание других овощей. Цены на картофель в супермаркетах остаются в пределах 12,90-18,90 грн/кг.

Фрукты и ягоды

Сегмент фруктов и ягод отличился смешанной динамикой. Так, ранние яблоки подорожали с 20-40 до 25-45 грн/кг, а виноград – с 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг. В то же время цены на груши снизились с 20-90 до 20-80 грн/кг, а сливы подешевели – с 20-50 до 15-50 грн/кг.

Продолжают падать цены на арбузы – с 10-17 до 6-20 грн/кг и дыни – с 20-55 до 15–35 грн/кг. Сузился также диапазон цен на нектарин (50-110 грн/кг), а среди импортных фруктов подешевели киви и апельсины.

Стоит подчеркнуть, что сегмент ягод также показал смешанную динамику: голубика подорожала (180-380 грн/кг), а цены на малину снизились (150-220 грн/кг).

Таким образом, украинские потребители на прошлой неделе столкнулись с подорожанием моркови, свеклы, огурцов, брокколи, цветной капусты и винограда, а одновременно снизились цены на помидоры, репчатый лук, пекинскую капусту, арбузы и дыни.

