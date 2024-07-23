Цены на одни из самых популярных продуктов в супермаркетах продолжают расти: чего ждать украинцам

В июне 2024 г. индекс потребительских цен в Украине вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом, а цены на молочную продукцию повысились на 7%. Ожидается, что во второй половине года цены на молочные продукты продолжат расти из-за увеличения стоимости сырья и других расходов.

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Об этом сообщил Максим Фастеев, старший аналитик молочных рынков "Инфагро". Госстат опубликовал официальную информацию о годовой динамике потребительских цен в июне 2024 года.

В июне индекс потребительских цен в Украине был на 4,8% выше по сравнению с июнем 2023 года. Несмотря на значительный рост за последний месяц, этот показатель на середину года остается ниже прогнозируемого уровня.

Официальные годовые изменения цен на молоко и кисломолочную продукцию показывают рост около 7%. Эта динамика более или менее стабильна в течение 2024 года. С середины 2022 года по середину 2023 года рост цен на молочную продукцию в розничной торговле был ниже общей потребительской инфляции, что способствовало увеличению потребления этой категории продуктов. Однако во второй половине прошлого года ситуация поменялась.

В первом полугодии 2024 года цены на молочные продукты продолжали расти быстрее общего уровня потребительской инфляции. Это было обусловлено инфляцией закупочных цен на сырое молоко, которая в конце 2023 достигла уровня +20%. Прогнозы Инфагро на декабрь 2023 демонстрировали сохранение высоких темпов роста цен на сырье для первого полугодия 2024 года.

Максим Фастеев отметил, что для стабилизации ситуации необходимо либо резкое понижение закупочных цен на сырье, либо значительное повышение розничных цен на молочные продукты. Однако ни один из этих сценариев не реализовался полностью. Заводы ушли от значительных финансовых проблем благодаря повышению оптовых цен на свежую молочную продукцию (молоко 2,5%, сметана 15% и творог 9%).

Визуальные изменения на рынке молочных продуктов ожидаются во второй половине 2024 г., особенно в четвертом квартале. Цены на сырое молоко не будут снижаться из-за роста себестоимости и снижения предложения. Учитывая уменьшение кормовой базы и другие факторы, переработчики вынуждены будут более активно повышать цены на полки магазинов.

Максим Фастеев подчеркивает, что нас ожидает существенное повышение цен на молочные продукты. Он также отмечает, что оптимизм экономистов по сохранению прогнозных показателей потребительской инфляции до конца года выглядит непонятным на фоне текущих рыночных тенденций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сократили посевы гречихи, что приведет к росту цен на эту стратегическую крупу осенью на 15% или на 4 гривны за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

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