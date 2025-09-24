Цены на нефть заметно подскочили: как США повлияли на рынок

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 24 сентября фьючерсы марки Brent выросли в цене на 19 центов, или 0,3% – до 67,82 доллара за баррель. А на американскую WTI – на 21 цент, или 0,3%, до 63,62 доллара. Причиной же этого в экспертных кругах называют сокращение запасов нефти в США.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: сложившаяся ситуация усилила "ощущение дефицита предложения на рынке".

"По данным Американского института нефти, запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе снизились. По оценке же рынка, нефти стало меньше на 3,82 млн баррелей, бензина – на 1,05 млн баррелей", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, в настоящее время рынок ожидает публикацию официальной статистики Минэнерго США. это должно состояться 24 сентября.

Также, отмечается, на стоимость нефти повлияло пробуксовывание переговоры о возобновлении экспорта из иракского Курдистана. В связи с чем поставки по нефтепроводу в Турцию так и не возобновились.

"Есть и другие признаки сокращения предложения. По данным Reuters, американская Chevron сможет отправлять за границу лишь половину из 240 тыс. баррелей в сутки, которые она добывает вместе с партнерами в Венесуэле. В июле компании разрешили работать в этой подсанкционной стране, но из-за новых правил в США будет попадать меньше тяжелой сернистой нефти из Венесуэлы", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, США ранее озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф на Китай и Индию в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

