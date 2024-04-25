Цены на нефть снова выросли: сколько теперь стоят эталонные марки

Мировые цены на нефть продолжают расти после снижения по итогам предыдущей сессии. 25 апреля цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $88,17 за баррель, что на $0,15 выше, чем для закрытия предыдущих торгов.

Об этом сообщаетEnkorr. Отмечается: повышение цен на нефть наблюдается после небольшого снижения во время предыдущей торговой сессии.

Трейдеры активно анализируют новые данные о запасах нефти в Соединенных Штатах и других факторах, влияющих на глобальный рынок нефти. На лондонской бирже ICE Futures цены на июньские фьючерсы на нефть сорта Brent по состоянию на 25 апреля составляют $88,17 за баррель.

Это отмечает рост на $0,15 или 0,17% по сравнению с предыдущим закрытием. В предыдущий торговый день эти контракты испытали небольшое падение на $0,4 или 0,5%, опустившись до $88,02 за баррель.

В то же время фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на $0,13 или 0,16% до $82,94 за баррель. Цены на WTI также упали в цене на предыдущей сессии, сократившись на $0,55 или 0,7%, до $82,81 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей, до 453,6 млн баррелей. Это самое большое снижение за последние месяцы.

Резервы бензина снизились на 0,634 млн баррелей, составляя 226,7 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов выросли на 1,614 млн баррелей, до 116,6 млн баррелей. Спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, что оказывало давление на нефтяные котировки накануне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в РФ в апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти с самым низким уровнем с мая-2023.