Цены на нефть пересекли семимесячный максимум: стоимость топлива в Украине уже бьет рекорды

Мировые цены на нефть стремительно растут (Brent подорожала до $71 за баррель, а WTI до $66) из-за угрозы войны между США и Ираном, и рынки уже закладывают в стоимость топлива высокие геополитические риски. В Украине это уже привело к историческому максимуму цен на бензин и дизель, а при сохранении нынешних котировок подорожание на АЗС может продолжиться.

О рекордной стоимости сообщает Reuters. "Черное золото" удерживается на самых высоких уровнях с конца июля – начала августа прошлого года и демонстрирует потенциал к дальнейшему росту в 2026 году.

Аналитики отмечают, что ключевым драйвером рынка остается геополитическая напряженность, а не фундаментальные показатели спроса и предложения. Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие, назвав его "крупнейшим спонсором терроризма в мире". По его словам, отсутствие договоренностей может иметь "очень плохие последствия".

Аналитики отмечают, что неопределенность заставляет рынок закладывать высокую премию за риск и делает цены чрезвычайно чувствительными к любым новостям с Ближнего Востока. Дополнительное беспокойство вызывает информация об ускорении переговоров между Ираном и Китаем по закупке китайских противокорабельных крылатых ракет.

Несмотря на геополитическую напряженность, фундаментальная картина остается противоречивой. Мировое предложение нефти все еще превышает спрос, а в США фиксируется рост запасов. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю увеличились на 11,43 млн баррелей, хотя запасы бензина и дистиллятов сократились. Впрочем, рынок игнорирует эти сигналы, фокусируясь именно на риске перебоев поставок в случае эскалации конфликта.

Мировое подорожание нефти напрямую отразилось и на украинском рынке. По данным профильного издания Enkorr, цены на бензин и дизель в Украине выросли до самого высокого уровня с начала 2022 года.

Средняя розничная цена топлива достигла около 61,5 грн за литр, а при сохранении нынешних мировых котировок возможно дальнейшее подорожание. Первыми на скачок оптовых цен отреагировали импортеры, после чего крупные сети АЗК начали массово переписывать ценники.

В частности, OKKO и WOG повысили цены на бензин и дизель на 1 грн за литр до 64,99 грн/л. К ним присоединились UKRNAFTA и UPG. По оценке консалтинговой группы А-95, всего за несколько дней средняя оптовая цена бензина выросла на 50 коп./л, а дизельного топлива сразу на 1,37 грн/л, что стало прямым следствием подорожания европейских котировок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия и Словакия, правительства которых называют дружественными к Кремлю, остановили поставки дизельного топлива в Украину, на который приходилось около 13% импорта. Однако рынок имеет альтернативные источники поставок, поэтому дефицита не ожидается.

