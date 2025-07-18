Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит
На мировых рынках подорожала нефть. Утром 18 июля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 62 цента, или 0,89% – до 70,14 доллара за баррель. А американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 64 цента, или 0,95% – до 68,18 доллара за баррель. Среди причин этого аналитики называют новые санкции ЕС против России.
Об этом сообщает Reuters. Его авторы отмечают, что на стоимость ресурса также повлияли опасения по поводу перебоев с поставками после беспилотных атак на нефтяные месторождения в северном Ираке.
"Четыре дня атак привели к остановке половины добычи региона. Из-за чего цены пошли вверх", – говорится в материале.
Кроме того, подчеркивается, на цены повлиял спрос на нефть. Так, в первые 2 недели июля он оказался на 600 тыс. баррелей больше, чем год назад.
"Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,9 млн баррелей – намного больше ожидаемого. Спрос в Азии также вырос – в связи с чем нефтеперерабатывающие заводы вышли из планового ремонта на фоне пикового сезонного спроса", – отметили аналитики.
В целом же, подчеркнули они, в ближайшие месяцы ситуация на рынке останется напряженной. Ведь "неопределенность вокруг тарифной политики США продолжает оказывать давление на рынок".
"Только к последнему кварталу года (сентябрь-декабрь) предложение начнет увеличиваться", – резюмировали авторы материала.
Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля ЕС после многочисленных попыток утвердил 18-й пакет санкций против России. Далее последует решение Совета ЕС. Ограничения включают обновленный потолок цен на нефть из РФ и тотальный запрет на операции с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".
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