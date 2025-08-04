Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит баррель

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 4 августа фьючерсы на марку Brent выросли на 11 центов, или 0,16% – до 69,78 доллара за баррель. А американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 19 центов, или 0,28% – до 67,52 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют решение ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти и ее союзники) увеличить с сентября добычу ресурса.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: согласно договоренности между странами-участниками организации, повышение добычи составит 547 тыс. баррелей в сутки.

"Это очередное увеличение добычи. Такое решение объяснили стабильной экономикой и низкими запасами. ... Общий прирост составит около 2,5 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 2,4% мирового спроса", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также на цены на нефть повлияла обеспокоенность трейдеров по поводу возможных санкций, которые США могут ввести против Ирана и России. Дело в том, говорится в материале, что потенциально, это может привести к нарушению поставок ресурса.

"Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, пытаясь таким образом надавить на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине. Как отмечают аналитики ING, под угрозой может оказаться поставки до 1,7 млн баррелей в сутки, если индийские НПЗ прекратят закупки российской нефти", – рассказали аналитики.

Впрочем, сообщили они, по словам "двух источников в правительстве Индии", страна продолжит покупать нефть у России. При чем, несмотря на угрозы Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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