Цены на мясо резко переписали: во сколько в этом году обойдется украинцам шашлык

Традиционно после Пасхи в Украине начинается сезон шашлыков, и в этом году свинина подорожала более чем на 40 гривен за килограмм. Чтобы приготовить шашлык на шесть человек (3 мужчины, 2 женщины, 1 ребенок) потребуется около 2,3 кг мяса, на которое придется потратить от 450 грн (курятина) до 720 грн (свинина).

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OBOZ.UA разобрался, в какую сумму обойдется украинцам шашлык, и обратился за комментарием к Денису Марчуку, заместителю председателя Всеукраинского аграрного совета, чтобы разобраться в причинах подорожания. В этом году любителям пикников придется выложить больше, чем раньше: только за свинину – самое популярное мясо для жарки, цена выросла почти на 42 гривны за килограмм.

Прежде чем отправляться в магазин, следует рассчитать необходимое количество продукта. Согласно кулинарным нормам:

для мужчины нужно 400-500 г сырого мяса;

для женщины – 300 г;

для ребенка – 130–300 г в зависимости от возраста.

Важно учитывать, что при приготовлении шашлыка мясо теряет до 30-40% своей массы. А если пикник продлится больше 6 часов – нормы лучше увеличить на 20–25%. Чаще украинцы выбирают свинину – преимущественно ошейок, который имеет идеальную жирность для жарки.

В то же время курятина, в частности бедро или филе, пользуется спросом из-за более низкой цены, легкости в приготовлении и усвоении. По данным портала " Минфин ", с 21 марта по 21 апреля 2025 года цены выросли:

свинина (ошеек): с 275,10 грн. до 316,77 грн./кг (+41,67 грн.);

с 275,10 грн. до 316,77 грн./кг (+41,67 грн.); куриное бедро: со 159,13 грн. до 190,93 грн./кг (+31,80 грн.);

со 159,13 грн. до 190,93 грн./кг (+31,80 грн.); куриное филе: со 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн);

со 183,77 грн до 188,30 грн/кг (+4,53 грн); говядина (гуляш): с 336,83 грн. до 339,33 грн./кг (+2,55 грн.).

Свинина стала безоговорочным лидером по удорожанию. "За свинину спрос растет больше. Люди готовы заплатить, чтобы приготовить праздничный стол или шашлык, так, как хотят. Потому и цена пошла вверх ", - объясняет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

"Мы должны констатировать, что в Украине увеличивается инфляция. Она является одной из составляющих, которая формирует сегодня не только цены на мясо, но и целую потребительскую корзину украинцев", – отметил Марчук.

К этому прилагаются и другие факторы: уменьшение поголовья скота, высокая стоимость кормов и сезонный спрос. "Количество поголовья не увеличивается, а уменьшается. А на пиковые моменты спрос растет - и тогда нужно наращивать объемы. Отсюда и скачок цен", – добавляет эксперт.

При этом, несмотря на новости о ящуре в Венгрии и вирусах среди диких кабанов в ЕС, влияние импортной ситуации на украинские цены минимально. "Мы по мясной продукции в большей степени самодостаточны. Внутренний рынок покрывает спрос", – резюмирует Марчук.

Так, по подсчетам OBOZ.UA, компания из 6 человек (3 мужчины, 2 женщины, 1 ребенок) потребует около 2,3 кг мяса. Если выбрать свинину, придется потратить около 720 грн. Курятина обойдется дешевле – 435–490 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на украинский лук взлетели на 55% всего за неделю и в настоящее время оптовые цены составляют 14–20 грн/кг, а на полках супермаркетов стоимость колеблется от 24 до 28 гривен. Спрос растет каждый день, а дефицит качественной продукции только подогревает рынок.

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