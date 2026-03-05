Цены на морковь в Украине неожиданно развернулись: сколько теперь стоит килограмм

В Украине цены на морковь за неделю снизились примерно на 11% из-за активной продажи запасов из хранилищ, и сейчас фермеры отгружают ее по 8-14 грн за килограмм. В то же время морковь уже в среднем на 64% дешевле, чем в начале марта прошлого года, и участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен из-за слабого спроса.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным аналитиков, на этой неделе украинские производители начали активно реализовывать морковь, которая хранилась в хранилищах в течение зимнего периода. Из-за этого предложение на рынке резко возросло.

В результате средняя отпускная цена на морковь снизилась примерно на 11% по сравнению с прошлой неделей. Сейчас фермеры отгружают продукцию по ценам 8-14 грн за килограмм в зависимости от качества продукции и объемов партий. Самые низкие цены, как правило, предлагаются на крупные партии или морковь среднего качества.

Производители отмечают, что значительная часть моркови, которая хранилась в хранилищах, в начале весны начала терять товарный вид. Именно поэтому на рынке увеличивается доля продукции среднего и низкого качества.

Такой рост предложения более дешевой моркови создает дополнительное давление на цены. Фермерам приходится быстрее продавать продукцию, чтобы избежать еще больших потерь из-за ухудшения ее состояния. В то же время ситуация отличается для производителей, которые имеют качественные хранилища и лучшую продукцию. Часть таких фермеров, наоборот, решила временно приостановить продажи, ожидая более выгодных цен позже.

Аналитики обращают внимание, что нынешние цены на морковь существенно ниже, чем в этот же период прошлого года. По состоянию на начало марта морковь в Украине уже в среднем на 64% дешевле, чем в начале марта 2025 года. Причинами такой разницы эксперты называют:

значительные объемы продукции на хранении;

слабый спрос на рынке;

ухудшение качества овощей после длительного хранения.

Участники рынка не исключают, что тенденция к удешевлению может продолжиться. Спрос на овощи сейчас остается достаточно сдержанным, а объемы продукции в хранилищах все еще значительны. Если фермеры продолжат активно распродавать запасы, цены могут еще снизиться, особенно на продукцию среднего качества.

Стоимость моркови в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 14,50 грн/кг – это на 48 коп. меньше, чем в сентябре. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 9,89 до 15,90 грн/кг. По состоянию на 5 марта цены в украинских супермаркетах следующие:

АТБ – 10,89 грн/кг;

Novus – 11,49 грн/кг;

"Сильпо" – 12,60 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за изменения климата могут подорожать картофель, томаты, ягоды и косточковые фрукты из-за жары, засухи, нестабильных осадков и весенних заморозков, которые снижают урожайность и повышают себестоимость производства. Дополнительное давление на цены будут создавать дефицит воды, рост затрат на орошение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!