Цены на молоко стремительно падают, несмотря на рост расходов и отключение света: почему и какую стоимость ожидать

Цены на молоко в Украине продолжают снижаться по всем сортам, несмотря на рост себестоимости производства, дополнительные расходы на генерацию электроэнергии и длительные блэкауты. Избыток молочной продукции и сокращение экспорта усиливают давление на отрасль, которая без стабильного энергоснабжения и государственной поддержки остается в зоне высоких рисков.

Видео дня

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока. По состоянию на 20 января средневзвешенная цена молока-сырья трех сортов снизилась до 14,35 грн за килограмм без НДС, что на 85 копеек меньше, чем месяцем ранее.

Самый высокий показатель традиционно сохраняет молоко экстра сорта. Его средняя закупочная цена составила 14,50 грн/кг без НДС, что на 80 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом ценовой коридор в хозяйствах сузился до 13,50-14,90 грн, а как нижняя, так и верхняя границы существенно просели.

Молоко высшего сорта в среднем стоит 14,30 грн/кг без НДС, подешевев сразу на 90 копеек. Цены колеблются в пределах 13,50-14,50 грн за килограмм. Еще ощутимее ситуация ударила по производителям молока первого сорта. Его средняя цена упала до 13,90 грн/кг без НДС, а максимальные и минимальные значения за месяц снизились сразу на гривну.

По словам эксперта Георгия Кухиашвили, снижение цен во второй половине января стало очередным этапом затяжного тренда. По сравнению с январем 2025 года средняя закупочная цена молока в Украине уменьшилась примерно на 20%. Дешевеет не только промышленное молоко, но и продукция от населения.

Одной из ключевых причин является глобальная ситуация на мировом рынке. Во второй половине 2025 года произошел непрогнозируемый рост надоев в странах Европы, США, Океании и Южной Америки. Избыточное предложение молочной продукции привело к обвалу цен.

Мировое падение цен непосредственно ударило по украинскому экспорту. Из-за низких котировок сбыт молочной продукции за границу стал менее выгодным, а часть товаров вообще сложно реализовать.

В то же время украинские молокоперерабатывающие предприятия в течение года наращивали производство сливочного масла, сгущенного молока и сухого молока, что теперь создало внутренний избыток. В результате производство молока и масла остается низкоприбыльным, а текущие закупочные цены не соответствуют реальному росту затрат на фермах.

Отдельным и чрезвычайно болезненным вызовом для отрасли стал дефицит электроэнергии. Из-за многочасовых блэкаутов возникают перебои с охлаждением, хранением и отгрузкой молока.

Переработчики уже сообщают, что не могут принимать молоко и запускать его в работу во время отключений электроэнергии. Если ситуация с энергоснабжением не стабилизируется, производителям придется готовить антикризисные сценарии на случай, когда молоко не удастся сдавать на переработку в течение 1-2 суток.

Себестоимость производства молока растет из-за расходов на дизельные генераторы, самостоятельную генерацию электроэнергии и логистику. Дополнительным ударом стали сильные морозы, которые привели к снижению продуктивности коров, падению надоев и усложнению транспортировки продукции. Аналитики предполагают, что постепенное восстановление спроса на биржевые молочные товары возможно в начале второго квартала года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с декабря-2024 по декабрь-2025 – их стоимость увеличилась на 10,8%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!