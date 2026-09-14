Цены на квартиры в Украине выросли в 2–3 раза: как изменилась стоимость жилья за 7 лет

Последние семь лет стали для Украины едва ли не самыми сложными в новейшей истории — период с 2019 по 2026 год пришелся на эпидемию COVID-19 и полномасштабную российскую агрессию. Это не могло не отразиться на ценах на жилье – в некоторых областных центрах однокомнатные квартиры подорожали вдвое, а местами – почти втрое.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном одним из крупнейших профильных порталов. Аналитики сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в областных центрах Украины и выявили масштабное перераспределение рынка под влиянием фактора безопасности.

Топ-города по росту цен

Больше всего за семь лет однокомнатное жилье подорожало в Ивано-Франковске – на 189% (с $17,2 тыс. до почти $50 тыс.). Второе место занял Ужгород с приростом на 128% (с 33,7 тыс. долл. до 77 тыс. долл.).

Динамика в других городах с существенным ростом

Кропивницкий: +110% (с $15 тыс. до $31,5 тыс.);

+110% (с $15 тыс. до $31,5 тыс.); Черновцы: +107% (с 29 тыс. долларов до 60 тыс. долларов);

+107% (с 29 тыс. долларов до 60 тыс. долларов); Ровно: +97% (с 28 тыс. долларов до 55 тыс. долларов);

+97% (с 28 тыс. долларов до 55 тыс. долларов); Тернополь: +96% (с $26,5 тыс. до $51,8 тыс.);

+96% (с $26,5 тыс. до $51,8 тыс.); Луцк: +94% (с 31 тыс. долларов до 60 тыс. долларов);

+94% (с 31 тыс. долларов до 60 тыс. долларов); Житомир: +85% (с 27,5 тыс. долларов до 51 тыс. долларов);

+85% (с 27,5 тыс. долларов до 51 тыс. долларов); Львов и Винница: по +82% (во Львове – с 42 тыс. долларов до 76,4 тыс. долларов, в Виннице – с 32,5 тыс. долларов до 59 тыс. долларов);

по +82% (во Львове – с 42 тыс. долларов до 76,4 тыс. долларов, в Виннице – с 32,5 тыс. долларов до 59 тыс. долларов); Хмельницкий: +68% (с 26,5 тыс. долл. до 44,5 тыс. долл.);

+68% (с 26,5 тыс. долл. до 44,5 тыс. долл.); Черкассы: +53% (с 31 тыс. долларов до 48 тыс. долларов);

+53% (с 31 тыс. долларов до 48 тыс. долларов); Чернигов: +51% (с 22,5 тыс. долларов до 34 тыс. долларов).

Ситуация в прифронтовых зонах

В четырёх крупных областных центрах рост цен за семь лет оказался более сдержанным и не превысил 50%: Полтава прибавила 48% ($39,5 тыс.), Киев – 42% ($72 тыс.), Одесса – 36% ($50 тыс.), а Днепр – 26% ($31,5 тыс.). В то же время в регионах с высокими рисками для безопасности зафиксировано снижение цен в долларах по сравнению с августом 2019 года:

Херсон: -8% (с $13 тыс. до $12 тыс.);

-8% (с $13 тыс. до $12 тыс.); Сумы: -12% (с $27 тыс. до $23,8 тыс.);

-12% (с $27 тыс. до $23,8 тыс.); Запорожье: -29% (с $22,05 тыс. до $16 тыс.);

-29% (с $22,05 тыс. до $16 тыс.); Харьков: -29% (с 35,4 тыс. долларов до 25 тыс. долларов);

-29% (с 35,4 тыс. долларов до 25 тыс. долларов); Николаев: -32% (с $29,3 тыс. до $20 тыс.).

Эксперты пояснили, что после 2022 года ситуация с безопасностью стала одним из ключевых факторов, влияющих на динамику цен на жилье. Это хорошо видно и при более долгосрочном сравнении с 2019 годом: наибольший рост зафиксирован в относительно более безопасных регионах запада Украины, тогда как в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий, цены остаются ниже доковидного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы настойчиво советуют оформлять такой документ. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет избежать мошенничества.

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