Цены на квартиры пересчитали: сколько теперь стоит аренда в Киеве и Львове, ситуация резко изменилась 

Стоимость аренды в Киеве выросла на 10%, при этом цены во Львове не изменились. Рост цен в первую очередь связано с сезонным фактором.

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Как сообщает Bird, стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве в августе увеличилась на 10%, на 2-х комнатную на 7% и на 3-комнатную на 5% по сравнению с июлем."Рост цен связан в первую очередь с сезонностью. Август – традиционно высокий сезон. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства ближе к учебному заведению и т.п. – спрос растет, а вместе с ним и цена", – говорится в публикации.

Следует отметить, что аренда во Львове не выросла за последний месяц и сезонность на нее пока не повлияла. Но цены на однокомнатные квартиры все еще остаются выше чем в столице. Итак, медиана цен на аренду в Киеве

1-комнатная – 11 000 грн

2-комнатная – 16 000 грн

3-комнатная – 27 500 грн

"В прошлом месяце мне подняли стоимость аренды на 2000 грн, но я считаю, что это нормально, ведь моя квартира в центре города действительно стоит большего по сравнению с довоенным уровнем. Так что я с пониманием отношусь к этому. Рынок понемногу восстанавливается, жизнь продолжается и это хорошо", – рассказывает Виталий, ITшник, военный.

Цены на аренду во Львове.

1-комнатная – 15 000 грн

2-комнатная – 16 000 грн

3-комнатная – 19 000 грн

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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