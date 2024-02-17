Цены на квартиру в Украине перечислили: за сколько лет аренды окупится

В Украине стоимость однокомнатной квартиры на вторичке в столице равна 15 годам аренды. То есть если рассматривать это под инвестицию, она начнет приносить чистую прибыль через 15 лет. В Харькове через 20 лет это связано с критически низкой стоимостью аренды с начала полномасштабного вторжения, и фактически ощутимо охладевшим рынком продаж в городе.

Об этом говорится в данных агрегатора объявлений. В Одессе стоимость однокомнатной квартиры равна 17 годам аренды, в Днепре – 12, во Львове – 11. Меньше всего в годах аренды обойдется квартира в Ивано-Франковске, что делает город привлекательным для инвестиций, учитывая удаленность от фронта.

Относительно актуальных цен на аренду самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Львов. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр, на четвертом – Одесса, на пятом – Харьков.

Киев

1-комнатная – 13 000 грн

2-комнатная – 18 750 грн

3-комнатная – 30 000 грн

Харьков

1-комнатная – 4 000 грн

2-комнатная – 6 000 грн

3-комнатная – 8 000 грн

Днепр

1-комнатная – 10 860 грн

2-комнатная – 15 000 грн

3-комнатная – 17 000 грн

Львов

1-комнатная – 15 200 грн

2-комнатная – 17 100 грн

3-комнатная – 19 000 грн

Одесса

1-комнатная – 7 500 грн

2-комнатная – 9 000 грн

3-комнатная – 12000 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году владельцы сравнительно больших квартир и домов обязаны уплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024 году составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, превышающей 60 квадратов для квартиры и 120 для дома).

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