Цены стремительно выросли: сколько теперь стоят ключевые продукты в Украине

В Украине за неделю (19-25 августа) значительно выросли цены на свеклу (с 9 до 10 грн/кг,), сладкий перец (с 45 до 60 грн/кг) и на пекинскую и цветную капусту. В то же время подешевели помидоры, морковь, кабачки и виноград.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, тенденции оказались разнонаправленными, ведь часть продукции заметно подешевела, тогда как другие позиции выросли в цене.

Наибольшее внимание привлекли изменения на рынке корнеплодов. Морковь продолжила дешеветь – минимальная цена снизилась с 11 до 10 грн/кг. Зато свекла, наоборот, начала дорожать, нижняя граница поднялась с 9 до 10 грн/кг.

Помидор стал наиболее динамичным товаром недели, его цена уменьшилась с 22-50 до 15-30 грн/кг, что сделало этот овощ лидером по популярности среди покупателей. В то же время сладкий перец резко подорожал, и теперь его верхняя граница цен достигла 60 грн/кг против 45 грн неделей ранее.

Существенные изменения зафиксированы и среди капусты. Пекинская выросла в цене с 25-30 до 28-45 грн/кг, а цветная – с 15-50 до 25-65 грн/кг. Зато брокколи начала снижаться в цене, опустившись до диапазона 40-65 грн/кг. Кабачок подешевел с 15-28 до 10-25 грн/кг, удешевление коснулось также баклажана и чеснока.

В сегменте зелени наблюдалось общее снижение: укроп подешевел с 175-220 до 100-200 грн/кг, салат – с 40-85 до 30-75 грн/кг. Только зеленый лук остался в тех же пределах.

Рынок ягод также демонстрировал противоположные тенденции. Ежевика подешевела, верхняя граница цены упала с 300 до 220 грн/кг. Зато голубика продолжила дорожать, поднявшись до 170-240 грн/кг против 140-200 грн неделей ранее.

Среди косточковых фруктов наблюдался рост цен на абрикос, нектарин и сливу, тогда как персик стал доступнее. В сегменте яблок и груш продолжилось снижение: ранние груши упали с 30-150 до 20-50 грн/кг, а цены на яблоки остаются стабильно ниже. Стоимость винограда снова снизилась – теперь его можно приобрести по 50-150 грн/кг, тогда как ранее цена колебалась в пределах 80-140 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на достаточное количество зерна в Украине, его качество остается проблемой – агропроизводители неохотно отдают на внутренний рынок зерно второго класса, необходимое для муки высшего сорта. Это означает, что цены на хлеб до конца 2025 года могут вырасти на 20%, и производителям придется балансировать между качеством и стоимостью.

