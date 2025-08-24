Может подорожать на 20% до конца года: украинцам рассказали, что будет со стоимостью хлеба

Несмотря на достаточное количество зерна в Украине, его качество остается проблемой – агропроизводители неохотно отдают на внутренний рынок зерно второго класса, необходимое для муки высшего сорта. Это означает, что цены на хлеб до конца 2025 года могут вырасти на 20%, и производителям придется балансировать между качеством и стоимостью.

Видео дня

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии СМИ. По словам эксперта, производство муки высшего сорта невозможно без зерна второго класса, но именно его агропроизводители неохотно предлагают на внутренний рынок.

Часто такое зерно или идет на экспорт, или хранится в собственных запасах. В результате мукомольные предприятия не всегда могут сформировать необходимые партии для полной загрузки своих мощностей.

Это приводит к тому, что даже в период активного сбора урожая цены на муку остаются высокими. По данным эксперта, сейчас тонна пшеничной муки высшего сорта стоит около 15 тыс. грн, а первого сорта – 14,5 тыс. грн. И это не предел: до конца года стоимость может вырасти еще на 2 тыс. грн за тонну.

Как это повлияет на цены хлеба

Хлебобулочная отрасль напрямую зависит от стоимости муки, ведь ее доля в себестоимости хлеба достигает 40%. Рост цен на сырье автоматически добавляет к конечной цене продукции. По прогнозам Дученко, в среднем хлеб может подорожать еще на 20% до конца 2025 года.

Перед производителями встает дилемма: либо поднимать цены, либо идти на компромисс с качеством продукции, используя более дешевую муку. В любом случае это создает давление на потребителя, особенно учитывая снижение покупательной способности украинцев.

На фоне этих вызовов экспорт украинских хлебобулочных и кондитерских изделий растет быстрыми темпами. По словам эксперта, европейские потребители все более требовательны, однако спрос на качественные продукты длительного хранения и функциональные хлебобулочные изделия только растет.

"Например, экспорт наших мягких кондитерских изделий с начала полномасштабного вторжения вырос в восемь раз", – отметил Дученко. Сегодня около 12% экспорта компании приходится на мягкие кондитерские изделия, остальные 88% – это хлеб длительного хранения, замороженная продукция и другие виды хлебобулочных изделий.

В то же время внутреннее потребление меняется. Украинцы постепенно сокращают расходы на сдобу, дорогие сорта хлеба и мягкие кондитерские изделия. Это может означать дальнейшее перераспределение производственных мощностей в сторону экспорта, где спрос стабилен и цены более привлекательны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на молокопродукты в Украине могут вырасти примерно на 5% уже в конце лета, однако это не останавливает активности производителей и роста экспорта. Осенью рынок ожидает динамичное развитие, но все будет зависеть от платежеспособности украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!