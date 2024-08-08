Цены на газ в Европе выросли из-за боевых действий в городе "Суджа": во сколько теперь Европе обходится голубое топливо

Цены на газ в Европе выросли из-за боевых действий возле газовой станции "Суджа", что вызвало опасения по поводу возможных перебоев в поставке российского газа через Украину. Несмотря на продолжение транзита, рынок остается напряженным из-за угрозы внезапной остановки поставок.

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Об этом пишет Bloomberg. Главным фактором, повлекшим такой рост, стали боевые действия вблизи российско-украинской границы, в том числе возле газовой станции "Суджа". Эта станция является ключевой для транспортировки российского газа в Европу, что делает ее стратегически важной в контексте энергетической безопасности региона.

Фьючерсы на газ в Европе отреагировали на события в Курской области России значительным ростом. По состоянию на 8 августа 2024 года цены поднялись на 2,6%, достигнув 39 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень с декабря 2023 года. Важным фактором, повлиявшим на это повышение, стали боевые действия в Курской области, угрожающие стабильности поставок газа через Украину.

Газоизмерительная станция "Суджа" расположена недалеко от российско-украинской границы и является единственной рабочей точкой входа российского газа на территорию Украины. Эта ситуация делает ее уязвимой к любым военным действиям в регионе, что и вызвало беспокойство на европейских рынках.

Российская компания "Газпром" заявила, что, несмотря на боевые действия, транзит газа через станцию "Суджа" продолжается. Заявка на 8 августа составила 37,3 млн. кубометров в сутки, что на 12% ниже среднего показателя. Это понижение связано не с военными действиями, а с уменьшением запросов со стороны клиентов.

Однако угроза боевых действий вблизи "Суджи" остается значительной, что вызывает обеспокоенность возможными перебоями в поставках газа в Европу. Рынок знает об окончании транзитного контракта между Украиной и Россией в 2024 году, и внезапная остановка поставок может стать серьезным ударом для некоторых стран Центральной Европы, которые все еще зависят от российского газа.

Европейский газовый рынок переживал непростое лето из-за роста спроса, вызванного волнами жары в Азии и Европе, а также техническими проблемами крупных мировых производителей. Любые дополнительные незапланированные остановки, такие как потенциальные перебои в поставках российского газа через Украину могут привести к еще большей волатильности на рынке.

С начала апреля 2024 года фьючерсы на газ выросли примерно на 40%. Утром 8 августа голландские передние лунные фьючерсы – основной индикатор цен на европейский газ – выросли еще на 0,6%, достигнув 38,67 евро за мегаватт-час.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Австрии заявили, что они планируют отказаться от российского газа до 2027 года. Такие термины совпадают с целями Европейского Союза и должны быть указаны в новой безопасности государства.

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