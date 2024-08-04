Австрия планирует полностью отказаться от российского газа: названы сроки

В Австрии заявили, что они намерены отказаться от российского газа до 2027 года. Такие сроки совпадают с целями Европейского Союза и должны быть указаны в новой стратегии безопасности государства.

Видео дня

Об этом пишет австрийское издание Kurier. Отмечается, что правительство Австрии уже согласилось на такие условия.

Теперь канцелярия федерального канцлера должна завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение нескольких недель.

По последним оценкам, сейчас доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90%. В прошлом году Австрия перечислила "Газпрому" за голубое топливо около четырех миллиардов евро. Благодаря этому в военную казну страны-агрессора вливается много денег.

Также в правительстве Австрии считают, что такая зависимость от российского газа представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и индустрии. Этот риск можно уменьшить через контролируемый отказ от газа из РФ, поэтому теперь эта цель должна быть закреплена в стратегии безопасности.

Пока неизвестно, как именно Австрия достигнет своей цели к 2027 году, но есть несколько проектов, например, Закон о возобновляемых газах, широко известный как Закон о зеленом газе.

Также есть закон о "диверсификации газа". Это, в частности, предполагает, что следующей зимой поставщики газа будут передавать потребителям 40% нероссийского газа.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа покупает у России почти столько же газа, сколько и Китай. Так, с января по июнь 2024 года "Газпром" поставил оставшимся в Европе своим клиентам 14,6 млрд кубометров газа с января по июнь. Что почти равняется 15,2 млрд кубометрам, которые закупил Китай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!