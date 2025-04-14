Китай поставил на паузу поставки редкоземельных металлов: какие отрасли США пострадают

Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, критически важных для производителей электроники, транспорта и оружия. Под угрозой оказались поставки для американских компаний, включая военных подрядчиков.

Видео дня

Об этом сообщает The New York Times. Это решение стало ответом Пекина на резкое повышение пошлин, инициированное президентом США Дональдом Трампом 2 апреля.

4 апреля правительство КНР объявило об ограничении на экспорт шести видов тяжелых редкоземельных металлов и магнитов, которые в большинстве своем производятся и очищаются именно в Китае. Экспорт этих материалов разрешен только по специальным лицензиям, которых пока не существует, – система выдачи только формируется, что практически парализовало поставки.

Эти материалы используются для производства электродвигателей, микросхем, конденсаторов, лазеров, реактивных двигателей, а также в смартфонах, дронах, ракетах и даже в системах искусственного интеллекта. Остановка экспорта поразила международные цепи поставок.

Американские автопроизводители и военные подрядчики могут остаться без необходимых магнитов, что сделает невозможным сборку электромобилей, беспилотников и другой сложной техники. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на заводах в Детройте и других промышленных центрах США, где текущие запасы критических материалов могут иссякнуть в ближайшее время.

Как сообщил Майкл Сильвер, руководитель компании American Elements, для возобновления экспорта требуется не менее 45 дней. Это – при лучшем сценарии.

Некоторые японские компании сделали выводы после аналогичного эмбарго 2010 года и хранят запасы более чем на год. Но большинство американских компаний не накапливают стратегические резервы из-за высокой стоимости металлов: например, оксид диспрозия торгуется по $204 за килограмм.

Редкоземельные магниты составляют лишь незначительную долю китайского экспорта, но их значение в технологической цепочке делает критическими ограничения для всего мира. Министерство торговли КНР уже запретило местным компаниям сотрудничество с растущим списком американских фирм, в том числе с военными подрядчиками.

Даниэл Пикард, глава комитета по критичным минералам при правительстве США, отметил, что затягивание решения вопроса может подорвать репутацию Китая как надежного поставщика. А исполнительный директор MP Materials Джеймс Литински откровенно признал: без этих материалов будущее американской оборонной и робототехнической промышленности под угрозой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американские технологические гиганты Apple, TSMC, Nvidia и ряд других сосредоточены на перемещении собственных производственных баз из Китая в Соединенные Штаты. Так происходит потому, что президент США Дональд Трамп якобы дал указанным американским производителям "указание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!