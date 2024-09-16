"Цены взлетели в три раза". В Украине сообщили о резком скачке цен на аренду жилья в большом городе: что говорит статистика

В сети сообщают, что на фоне наплыва внутренних переселенцев из городов, где сейчас ведутся актиывные боевые действия (в частности, из Покровска) в Днипре резко взлетела стоимость аренды квартир. По заявлениям, цены выросли в 2-3 раза. Впрочем, не исключено, что речь идет о каких-либо конкретных предложениях, ведь общая статистика не подтверждает этих данных.

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"Люди уехали из Покровска, Мирнограда, Доброполья бежать от войны. Первый и ближайший город – это Днепр и большая часть остается там. Цены на аренду жилья взлетели в два в три раза. Риэлторы ведут себя как боги олимпа и говорят тоже так с людьми", – сообщил в X (экс-Twitter) пользователь Ватний Дрезден.

При этом он подчеркнул: низкокачественные квартиры, которые ранее предлагались в аренду по 6-8 тыс. грн, "сейчас стоят 12-14 тыс.". При этом собственники якобы выставляют дополнительные условия – "без детей и домашних животных".

Тем не менее, не исключено, что речь идет о конкретных предложениях и масштабного скачка цен на съем жилья в Днипре не произошло. О чем, в частности, сообщают и другие пользователи соцсети.

"Время от времени начинают разгонять эту глупость о Днипре. Очень многие квартиры стоят пустые. Предложение значительно превышает спрос. Никакого массового "взлетели в два раза" – нет", – сообщил один из пользователей.

"Вы не правы. ... Квартиры есть на разную сумму аренды", – отметил другой пользователь.

"Я из Днепра, это буквально и до войны один из самых дорогих городов Украины, где была недвижимость по стоимости как в Киеве. Никаких в 2-3 раза повышения не было, но есть рыночный ажиотаж и поправка на инфляцию. В плохом районе за 5-7 тыс. грн можно найти. С нормальным ремонтом – от 10 тыс.", – отметили в X.

Слова этих пользователей соцсети подтвержают и данные профильных ресурсов. Так, по данным lun.ua:

В августе 1-кмнатные квартиры в Днипре сдавали в аренду в среднем по 11 000 грн, а 2-комнтаные – по 16 000 грн.

В сентябре средняя цена 1-комнатных квартир составляет 10 970 грн, 2-комнатных – 14 190 грн. Т.е, цены даже снизились.

А по данным M2bomber, в середине сентября 1-комнатные квартиры в Днипре чаще всего сдают по 8 000 грн – 28,6% объявлений именно с такой ценой. Также часто встречается цена 7 200 грн – 21,4%.

Однако однозначно отрицать зарождение нового тренда по повышению стоимости аренды квартир в городе все же нельзя. Как, впрочем, и утверждать, что возможные скачки цен от отдельных собственников жилья отражают ситуацию в городе в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве же за последние 6 месяцев подорожала аренда жилья. Рост цен составил почти 8656 грн – со средних 16 064 до 24 720 грн, или сразу 53,88% (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).

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