Цены на аренду жилья изменились: где в Украине дороже всего сдаются квартиры

Самая дорогая в Украине аренда жилья сейчас в Ужгороде. Там снять однокомнатную квартиру в среднем обойдется 15 400 грн.

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На втором месте идет Львов, где однокомнатную квартиру в среднем сдают за 14 000 грн. Об этом говорится в исследовании The page.

Как отмечается, во Львовской области нашли убежище 273 тыс. внутренне перемещенных лиц. Третье место в рейтинге занимает Днепр, где однокомнатная квартира в среднем стоит 12 000 в месяц.

При этом Ивано-Франковск занимает четвертое место в рейтинге со средней стоимостью аренды однокомнатной в 11 600 грн. Киев занимает пятое место по стоимости аренды: однокомнатные квартиры в столице в среднем сдают за 10 900 грн.

В Киеве стоимость аренды в долларовом эквиваленте по сравнению с последним мирным летом упала на 28%, в то время как в Закарпатской и Львовской областях выросла на 115 и 74% соответственно. В целом стоимость аренды и ее динамика хорошо отражает ситуацию с безопасностью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве, в Шевченковском районе, сдают в аренду однокомнатную квартиру площадью всего 15 квадратов. При этом за аренду крохотной квартиры владельцы хотят получать 15 тысяч гривен в месяц.

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