Цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине резко выросли: где стоимость изменилась больше всего

В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине продолжил стремительно расти, в то время как предложение в большинстве областей сокращалось, а наибольший дефицит зафиксировали в Тернопольской, Винницкой, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях. На этом фоне аренда дорожает: так, в Киеве средняя цена однокомнатной квартиры уже достигла 31,5 тыс. грн, а в Тернопольской области на одно объявление приходится около 20 потенциальных арендаторов.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Наибольшее сокращение предложения арендуемого жилья в августе зафиксировали в Кировоградской области – количество объявлений уменьшилось на 33%.

Почти столь же значительным было падение предложения в Волынской области – минус 32%. В Житомирской области количество доступных объявлений сократилось на 29%, в Черкасской – на 23%, а в Ровенской – на 21%. Таким образом, в ряде регионов арендаторы столкнулись с ситуацией, когда выбор квартир заметно сокращается.

В то же время сокращение предложения происходило не по всей Украине. В отдельных регионах количество объявлений, напротив, увеличилось. Наибольший прирост предложения зафиксировали в Сумской области – +33%. В Полтавской области количество объявлений выросло на 10%, в Черниговской – на 7%, в Одесской – на 4%, а в Харьковской – на 2%.

Отдельно стоит отметить столицу. В Киеве предложение аренды жилья в августе увеличилось на 10%. Однако даже это не остановило рост стоимости квартир — напротив, средняя цена однокомнатного жилья продолжила расти.

В Киеве аренда однокомнатной квартиры уже превышает 31 тыс. грн

Столица остается одним из самых дорогих рынков аренды жилья в Украине. В августе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 31,5 тыс. грн в месяц. За месяц цена выросла еще на 11%.

То есть за короткий период аренда квартиры в столице подорожала примерно на несколько тысяч гривен. При этом средние показатели по городу скрывают значительную разницу между районами.

Самым дорогим районом Киева традиционно остается Печерский. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру здесь составляет около 38 тыс. грн в месяц.

Самым доступным является Деснянский район, где за однокомнатную квартиру в среднем просят 14,7 тыс. грн. В то же время даже здесь аренда подорожала — примерно на 9% по сравнению с июлем.

Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым районами столицы остается очень значительной. За однокомнатную квартиру на Печерске арендатор в среднем заплатит более чем вдвое больше, чем в Деснянском районе.

Киев — не единственный регион, где арендные ставки уже превысили психологическую отметку в 20 тыс. грн. В Закарпатье средняя цена аренды однокомнатной квартиры в августе составляла 22,5 тыс. грн в месяц. При этом по сравнению с июлем стоимость практически не изменилась.

Еще дороже жилье стоит в отдельных регионах, где средняя цена однокомнатной квартиры также превысила отметку в 20 тыс. грн. В Ивано-Франковской области средняя арендная плата составляла 20,3 тыс. грн, а в Днепропетровской – около 20 тыс. грн в месяц.

Кто находится на другом конце рейтинга

Самые низкие средние цены на аренду жилья зафиксированы в Херсонской области. Однокомнатная квартира здесь в среднем стоит около 3,8 тыс. грн в месяц.

Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешёвыми регионами страны огромна. Если в Киеве за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 31,5 тыс. грн, то в Херсонской области аналогичное жильё стоит в несколько раз дешевле.

Наиболее показательной тенденцией августа стало не только сокращение количества предложений, но и резкое увеличение спроса. По данным DIM.RIA, спрос на аренду жилья в августе активно рос во всех областях Украины.

Наибольшую динамику продемонстрировала Волынская область – +76%. В Винницкой области спрос вырос на 41%, в Тернопольской – на 37%, в Черновицкой – на 36%, а в Черниговской – на 34%.

Особенно важно, что наиболее активно спрос рос именно в тех регионах, где одновременно наблюдается дефицит предложения. В результате арендаторам приходится конкурировать между собой за доступные квартиры, а владельцы получают возможность выбирать из большего количества потенциальных жильцов.

В Тернопольской области на одну квартиру приходится 20 арендаторов

Наибольший дисбаланс между количеством доступных квартир и количеством потенциальных арендаторов зафиксирован в нескольких западных и центральных областях. Абсолютным лидером стала Тернопольская область. Здесь на одно объявление об аренде приходится около 20 арендаторов.

То есть владелец квартиры фактически может получить значительное количество заявок от людей, которые одновременно ищут жилье. В Винницкой области на одно объявление приходится примерно 17 арендаторов. Такой же показатель зафиксирован во Львовской области.

В Черновицкой области на одно предложение приходится около 15 арендаторов, а в Ровенской — 14. Для рынка это принципиальное изменение. Когда предложение жилья значительно меньше количества желающих его арендовать, арендодатели занимают более выгодную позицию во время переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года спрос на "вторичку" в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10%, в Черновицкой — на 9%, тогда как в Херсонской области они упали на 9%. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве — в среднем $89,5 тыс., а самые дешевые — в Херсонской области, около $15,5 тыс.

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