Цены на аренду квартир резко переписали: сколько стоит снять жилье в Киеве

За последние 6 месяцев аренды квартир в Киеве существенно подорожала. Рост составил почти 9 000 грн – со средних 16 000 до 24 885 грн, или сразу 55,53% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц же съем жилья в столице подорожал практически незаметно – почти на 200 грн, или 0,65%.

За год же подорожание составило почти 7 000 грн. Или сразу 39,08%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 17 750 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 000 грн. А кроме того:

Печерском – 28 450 грн;

Подольском – 28 000 грн;

Днепровском – 25 250 грн;

Голосеевском – 25 000 грн;

Соломенском районах – 23 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 13,9% объявлений. Также часто встречаются цены:

20 000 грн – 10,1%;

16 800 грн – 8,9%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 400 грн. Таких объявлений – 8,5%. Также "популярны" цены:

28 800 грн – 7,5%;

15 600, 18 000 грн – 6,6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 12,7%.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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