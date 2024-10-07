Цены на аренду квартир резко переписали: сколько стоит снять жилье в Киеве
За последние 6 месяцев аренды квартир в Киеве существенно подорожала. Рост составил почти 9 000 грн – со средних 16 000 до 24 885 грн, или сразу 55,53% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц же съем жилья в столице подорожал практически незаметно – почти на 200 грн, или 0,65%.
За год же подорожание составило почти 7 000 грн. Или сразу 39,08%.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:
- Святошинском – 14 000 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Дарницком – 17 750 грн.
Где самые высокие цены
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 000 грн. А кроме того:
- Печерском – 28 450 грн;
- Подольском – 28 000 грн;
- Днепровском – 25 250 грн;
- Голосеевском – 25 000 грн;
- Соломенском районах – 23 000 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 13,9% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 20 000 грн – 10,1%;
- 16 800 грн – 8,9%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 400 грн. Таких объявлений – 8,5%. Также "популярны" цены:
- 28 800 грн – 7,5%;
- 15 600, 18 000 грн – 6,6%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 12,7%.
Как составить договор аренды
В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.
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