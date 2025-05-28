Самые высокие цены в Украине за 10 лет: сколько на рынке стоит популярный сезонный продукт

В Украине существенно подешевела черешня. Так, 27 мая килограмм этого фрукта на рынке стоил 150 грн, что сразу на 50 грн ниже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, текущая стоимость продукта является самой высокой за последние 10 лет.

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Об этом сообщает EastFruit. В свою очередь, аналитики AgroTimes отмечают: на высокий уровень цен повлияла плохая погода. В частности:

Заморозки во время цветения косточковых.

Низкая температура в мае, "которая задержала созревание фруктов на три недели".

"По данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая в Украине преобладала очень холодная для середины мая погода. Средняя декадная температура воздуха оказалась одной из самых низких (на 4-6 °С ниже нормы) за последние 30 лет", – объяснили специалисты.

В то же время, аналитики крупного рынка "Шувар" сообщают: самая низкая зафиксированная цена на продукт на рынке составляет 100 грн/кг. Самая высокая – 200 грн/кг.

При этом подчеркивается: годом ране черешня в это время стоила 135 грн/кг. Т.е., на 15 грн ниже.

Цены на яйца резко переписали

В то же время, по данным Госстата, в Украине существенно подорожали куриные яйца. За год – с апреля-2024 по апрель-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

В то же время, в месячном же разрезе они подешевели. Снижение цены составило 2,5%.

В целом же, последнее удешевление было ожидаемым. В экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

Кроме того, подчеркивали в Ukrainian Agribusiness Club, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. Ведь на рынок должна выйти продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках", – отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, неделей ранее же в Киеве черешню продавали по 2 200 грн/кг. Впрочем, сорт фрукта не указывали, из-за чего можно предположить, что она являлась элитной импортной.

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