Цены бьют по карману: почему украинцам продают популярный продукт по высокой стоимости

В Украине цены на мед выросли, и его можно приобрести в среднем за 100-200 грн за килограмм, в том числе в супермаркетах и на рынках. Выбор вида меда и место покупки влияют на конечную цену продукта, а цена возросла из-за окончания сбора.

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OBOZ.UA выяснил, какова стоимость меда в супермаркетах. Украина – один из крупнейших производителей меда в мире, и продукция украинских пчеловодов высоко ценится как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Цена меда в Украине колеблется в зависимости от канала продаж. Самый большой выбор предлагают супермаркеты, рынки, а также интернет-магазины и маркетплейсы.

В Украине мед продается в разных емкостях – как в литровых банках, так и в килограммовых емкостях, ведь 1 литр меда весит примерно 1,5 кг, так что 1 килограмм меда обычно соответствует объему около 0,7 литра. Цены на украинском рынке на мед начинаются от 100 гривен за килограмм и могут достигать 200 гривен за килограмм в зависимости от вида меда и места продаж.

Цены на мед в супермаркетах

На полках супермаркетов цены могут существенно разниться. Например:

"Сельпо" – 189 грн/кг;

"АТБ" – 129,90 грн/кг;

Varus – 199 грн/кг;

"Metro" – 269,90 грн/кг;

Цены в супермаркетах часто выше, чем на рынках или маркетплейсах, однако покупатели предпочитают крупные торговые сети из-за надежности и удобства. На рынках цены на мед также колеблются, и в общем они ниже, чем в супермаркетах, поскольку здесь нет дополнительных затрат на упаковку и маркетинг.

Покупая мед напрямую у пчеловодов, покупатели могут выбирать среди разных видов меда, таких как гречишный, акациевый, липовый, подсолнечный, рапсовый и другие. Также благодаря прямому общению с производителями есть возможность уточнить все детали о происхождении продукта и способе его сбора. Средняя цена меда на рынке колеблется в пределах 100-180 грн. за килограмм, в зависимости от вида и региона происхождения.

На популярных онлайн-платформах и маркетплейсах представлен широкий ассортимент меда с возможностью выбора разных вариантов и фасовок. На таких платформах, как OLX или Rozetka можно найти мед от прямых поставщиков с ценами от 118 до 324 грн за килограмм. Многие продавцы предоставляют возможность доставки, что облегчает покупку для тех, кто не имеет возможности посетить рынки или супермаркеты.

Самым распространенным видом меда в Украине подсолнечный, что обусловлено большими площадями посевов подсолнечника. Он обладает приятным вкусом и доступной ценой, поэтому пользуется популярностью как на внутреннем рынке, так и для экспорта. Другие популярные виды – акациевый, гречишный и липовый мед, обычно стоят дороже из-за ограниченного количества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали экономить на пищевых продуктах в результате войны, и связанные с ней удорожание товаров и уменьшение дохода. Сильнее всего это задело старшее поколение – урезать бюджет пришлось 3 из 4 из них.

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