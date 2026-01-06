Цена зависит от типа топлива: какие подержанные авто в Украине продают за $3000, а какие – за $20 000

В 2025 году средняя цена авто на вторичном рынке Украины колебалась в пределах $5700-$6100, минимум был зафиксирован в феврале, а во второй половине года цены стабилизировались. Больше всего подорожали электромобили – до $20 500 и гибриды – $15 900 в январе, тогда как авто с ГБО подешевели с $3 300 до $3000, а бензиновые и дизельные модели росли умеренно.

Об этом говорится в аналитике Института исследования авторынка. Автомобили с бензиновыми двигателями в 2025 году оставались самым массовым сегментом вторичного рынка.

Их средняя цена выросла с $15 900 в начале года до $17 846 в декабре, демонстрируя постепенное, но стабильное подорожание. Основными факторами роста стали инфляционное давление и подорожание обслуживания. Несмотря на популярность альтернативных типов топлива, бензиновые машины остаются базовым выбором для большинства украинцев.

Сегмент дизельных авто в 2025 году оказался одним из самых стабильных. Средние цены колебались в пределах $6900-$7400, без резких скачков в течение года. Отмечается, что дизельные авто сохранили свою нишу благодаря экономичности и популярности среди водителей, которые много ездят.

Авто с газобаллонным оборудованием в 2025 году в основном теряли в цене или оставались без изменений. Средняя стоимость в течение года снизилась с $3300 до $3000. Эксперты объясняют это тем, что автопарк стареет в этом сегменте, а среди украинцев снижается интерес к дооборудованию авто ГБО.

Наиболее заметную положительную динамику в 2025 году продемонстрировали гибридные автомобили. Их средняя цена стартовала с $15 900 в январе и в течение года не только сохраняла высокие значения, но и демонстрировала тенденцию к росту. Причинами такого спроса стало ограниченное предложение на вторичном рынке и рост цен на традиционное топливо. Гибриды стали компромиссным вариантом между бензиновыми авто и электромобилями, что сделало их привлекательными для широкого круга покупателей.

А вот, цены на электромобили в 2025 году росли особенно активно с середины года. Средняя стоимость электроавто поднялась с $16 500-$16 700 до более $20 500 в декабре. Аналитики связывают это с активными дискуссиями о возможном введении НДС на импорт электромобилей, которые существенно "подогрели" спрос. Покупатели спешили приобрести авто до потенциального подорожания, что создало дополнительное давление на цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году пенсионный сбор при первой регистрации легкового авто составляет 3%, 4% или 5% в зависимости от его стоимости, которая привязана к прожиточному минимуму 3328 грн. Платеж является обязательным для всех авто, кроме электромобилей, машин для лиц с инвалидностью и автомобилей, полученных в наследство.

