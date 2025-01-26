Цена упала сразу на 30 гривен: в Украине подешевел популярный сезонный продукт

В январе 2025 года цены на мандарины в Украине снизились до 60-65 грн/кг после пика в декабре (97 грн/кг). Дальнейшее уменьшение цен зависит от стабилизации логистических издержек и валютного курса.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Мандарины традиционно поставляются на украинский рынок из таких стран, как Турция, Испания, Египет, Греция и Италия. Однако в январе 2025 погодные условия значительно усложнили ситуацию:

Турция: из-за продолжительных дождей и заморозков в регионах выращивания урожай уменьшился, что сократило объемы экспорта;

из-за продолжительных дождей и заморозков в регионах выращивания урожай уменьшился, что сократило объемы экспорта; Испания: страна столкнулась с засухой, которая ограничила сбор цитрусовых и увеличила оптовые цены;

страна столкнулась с засухой, которая ограничила сбор цитрусовых и увеличила оптовые цены; Италия и Греция: хотя погодные условия здесь были лучше, расходы на логистику и ограниченный доступ к рынкам усложнили поставки.

Таким образом, даже после завершения праздничного периода предложение мандаринов оставалось ограниченным, что поддерживало цены на высоком уровне. В условиях войны Украина сталкивается со значительным повышением затрат на транспортировку продуктов питания, включая импортные мандарины. Расходы на доставку увеличиваются из-за изменения маршрутов поставки, дополнительных рисков при перевозке и ограниченного доступа к портам. Это создает дополнительное давление на цены.

Импорт мандаринов осуществляется за иностранную валюту, а в январе 2025 года курс гривни продемонстрировал определенное послабление. Это автоматически повысило стоимость закупок за границей, что отразилось в ценниках на украинских рынках.

В декабре и начале января спрос на мандарины традиционно достигает пиковых значений благодаря праздничной атмосфере и культурным традициям. Однако после завершения праздников спрос начинает спадать. Несмотря на это, высокие затраты на транспортировку и ограниченное предложение не позволили ценам снизиться до ожидаемых уровней.

В декабре 2024 года цены на мандарины на оптовом рынке "Шувар" достигали пиковых показателей – в среднем 97 грн за килограмм. После праздничного периода цены постепенно снижались, однако в январе они все еще оставались выше средних и составляли 60-65 грн за килограмм. Потребители имели возможность выбирать между более дешевыми египетскими и турецкими сортами и более дорогими мандаринами из Италии и Испании.

При стабилизации погодных условий в странах-поставщиках и уменьшении расходов на логистику можно ожидать постепенного снижения цен на мандарины до конца зимы. В то же время, риски девальвации гривни и возможные проблемы с импортом остаются значительными, что может привести к новому повышению стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года из-за сезонности, инфляции, увеличения расходов на горючее и последствий войны. Повышение происходит постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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