Цена на популярную весеннюю ягоду в Украине снизилась втрое: какая стоимость

В Украине дешевеет клубника. Цены на украинскую клубнику колеблются от 35 до 80 гривен за килограмм, что почти в три раза ниже, чем в прошлом году, благодаря благоприятным погодным условиям и урожайности. В ближайшие недели украинцы смогут увидеть значительное удешевление на фруте в супермаркетах.

Об этом OBOZ.UA рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции Шувар. "Цена на клубнику сегодня от 35 до 80 грн за кг, это уже украинская клубника, которая в связи с теплыми погодными условиями в Закарпатье сейчас уже в массовой продаже ", – отмечает Попович.

По сравнению с прошлым годом, цена снизилась почти в три раза, вероятно, она еще снизится в ближайшие 2 недели. Попович подчеркнула, что дефицит клубники отсутствует, поскольку благоприятная погода способствовала урожайности. Сейчас на рынке почти исключительно украинская клубника, импорт снизился до минимума.

Цены на клубнику в супермаркетах

Ягоды на местных рынках пока продают по цене около 75-85 грн/кг в зависимости от размера и состояния ягод. В то время как супермаркеты пока держат высокий ценник. В частности:

Сильпо –130,60 грн/кг;

Фора – 79,90 грн/кг;

METRO – 170 грн/кг;

Novus – 79,99 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ужгороде и Мукачево в Закарпатье в начале мая начали собирать урожай черешен. В 2024 году сезон черешен стартовал на три недели раньше обычных сроков. Ягоды на местных рынках пока продают в небольшом количестве по цене около 250 грн/кг.

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