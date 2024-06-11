Цена любимой ягоды украинцев подскочила: стоимость взлетела на 39% за неделю

Сезон клубники в Украине подходит к концу, поэтому украинцев ждет заметный рост стоимости этих душистых ягод. Производители продают их уже более чем на треть дороже, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Они напомнили, что в последние две недели цены на эту ягоду постепенно снижались.

"Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, земляника садовая в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 39% по сравнению с прошлой рабочей неделей. Сегодня местные садоводы отгружают эту ягоду по 60-90 грн/кг ($1,48-2,23/кг) в зависимости от качества и объема партии", – отметили в EastFruit.

Отпускные цены на клубнику уже в среднем на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Производители объясняют рост стоимости ягоды двумя основными факторами:

многие садоводческие хозяйства завершают сезон реализации ранних сортов клубники, поэтому ее предложение на рынке стремительно сокращается;

спрос на землянику остается достаточно высоким и на свежем рынке, и среди перерабатывающих компаний.

Цены на клубнику в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфин", цены на клубнику в торговых сетях значительно выше. Средняя стоимость ягод составляет 122,05 грн/кг. Это почти на 20% ниже майской цены – 142,2 грн/кг.

При этом обратите внимание, что в разных торговых сетях цены на нее отличаются. К примеру, у Новус ее можно приобрести за 109,00 грн/кг, а Метро придется заплатить 147,10 грн/кг. Значительно отличаются и цены в торговых сетях:

Novus – 109 грн/кг;

Metro – 135,1 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине может подорожать подсолнечное масло – в мире стоимость сырья для его производства уже увеличилась почти на 5%. Отечественные экспортеры ускоряют вывоз этого продукта – только в мае было законтрактовано 620 тонн растительного масла.

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