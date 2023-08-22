"Киевстар" объявил о повышении части тарифов: цены изменятся уже с 1 сентября

Мобильный оператор "Киевстар" уже с 1 сентября повысить стоимость ряда тарифов – как для контрактных абонентов, так и на предоплате. Одновременно с этим будут увеличены пакеты мобильного интернета.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстара". Новые абоненты уже не могут подключиться к тарифам, стоимость которых изменится, поэтому новые цены существующим клиентам сообщат персонально.

"С 1 сентября мы вынуждены проиндексировать стоимость тарифных планов, расширяя пакет интернета на максимальной скорости. Все остальное наполнение остается действительным", – отметили в "Киевстаре". Речь идет о таких тарифных планах:

Максимальный Безлим 300;

Максимальный Безлим;

Максимальный Безлим 400 (2018);

Максимальный Безлим 400;

Максимальный безлим 2019;

Kyivstar 4G Extra+ 2018;

Smart Max.

В компании уточнили, что тариф "Максимальный Безлим" 2019 года не пересматривался уже почти 2 года. А все остальные тарифные планы оставались неизменными с момента создания.

"Абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям. Выбрать можно в разделе "Тарифы" (на сайте "Киевстара". – Ред.)", – добавили в мобильном операторе.

Также в "Киевстаре" объяснили, что повышение тарифов стало вынужденным шагом. "Эти изменения необходимы для того, чтобы поддерживать работу сети и обеспечивать ее энергонезависимость на случай повторения прошлогодних обстрелов энергетической инфраструктуры Украины страной-агрессором. Также они будут способствовать восстановлению разрушенной телекоминфраструктуры и простройке новых базовых станций", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют навсегда сохранить национальный роуминг – возможность абонентов мобильной связи бесплатно переключаться между сетями трех крупнейших операторов Life, Vodafone и "Киевстар". Кроме того, обещают ввести механизм для улучшения качества мобильного интернета.

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