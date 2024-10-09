Треть чиновников "ошибались" в своих декларациях: сколько денег скрыли от государства

По данным НАПК, 30% проверенных деклараций должностных лиц содержат значительные ошибки, в среднем на 15 миллионов гривен каждая. Этот факт подчеркивает важность тщательного контроля и ужесточения регулирования в сфере декларирования, что поможет обеспечить большую прозрачность государственной службы.

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Об этом пишет Опендатабот. Декларирование доходов должностными лицами Украины является важным инструментом в борьбе с коррупцией и обеспечении прозрачности государственных служащих.

Однако, несмотря на все усилия по улучшению этой системы, последние данные свидетельствуют о значительном количестве нарушений в декларациях. По информации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), в этом году у 30% проверенных деклараций должностных лиц были обнаружены существенные ошибки, средний размер которых составляет 15 миллионов гривен на одну декларацию.

К 11 сентября 2024 года в Украине было подано 1246435 деклараций, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом. К середине сентября количество поданных документов превышало аналогичный показатель 2023 почти в три раза. По данным НАПК, такая активность объясняется не только усиленным контролем со стороны государства, но и увеличением числа должностных лиц, обязанных подавать декларации.

Более 134 тысяч поданных деклараций (около 11%) впоследствии были исправлены. Это означает, что каждая десятая декларация содержала ошибки, которые должностные лица самостоятельно или по требованию меняли после подачи.

В этом году НАПК начало проверки 734 деклараций, из которых 392 уже были полностью проанализированы. Результаты проверок показали, что в 46% случаев выявлены нарушения на общую сумму 1,86 миллиарда гривен. Это в основном связано с неточными суммами, указанными в декларациях, касающихся как больших, так и меньших активов.

Особенно тревожны данные о том, что в 30% проверенных деклараций чиновники "ошибались" на значительные суммы - в общей сложности на 1,808 миллиарда гривен. В среднем каждая из этих ошибок составила около 15 миллионов гривен. Это свидетельствует о том, что многие должностные лица не просто указывали на небольшие разногласия, но и значительно занижали или завышали свои доходы и имущество. У 16% проверенных деклараций средняя сумма ошибок составила 790 тысяч гривен, что тоже является существенным показателем.

Чиновники, как правило, исправляют свои декларации по разным причинам. Одной из основных является сложность правильно заполнить декларацию из-за большого количества активов, финансовых операций и специфики требований к подаче документов. Также нельзя исключать и умышленные действия, направленные на сокрытие реального состояния.

Нарушения, касающиеся неточных данных в декларациях, рассматриваются согласно статье 366-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за декларирование ложной информации. Если сумма ошибок превышает 500 прожиточных минимумов (около 268 тысяч гривен), такие нарушения рассматриваются как серьезные, ответственность может включать как штрафы, так и уголовное наказание.

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