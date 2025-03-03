Трамп признался в любви к биткоину: как изменилась цена криптовалют

США расширят наполнение своего криптовалютного резервного фонда за счет трех виртуальных активов – Cardano (ADA), XRP и Solana (SOL), которые дополнят Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Такое решение придало мощный импульс этим активам – некоторые из них выросли на 50%.

Видео дня

О соответствующем решении в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что намерен создать США "криптостолицей мира" и добавил, что любит биткоин и "эфир".

На этом фоне курс упомянутых криптоактивов стремительно вырос. Народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что криптоинвесторы могут использовать решение Трампа для собственного обогащения.

"Ну, Трамп реально объявил на своей платформе Truth Social о создании Crypto Strategic Reserve, который должен сделать США "криптостолицей мира". В списке избранных: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Крипторинок отреагировал мгновенно: Bitcoin – +8% (до $93K), XRP – +30%, Solana – +20%, ADA – +64%. Похоже, что владельцы крипты имеют все шансы неплохо заработать, если правительство действительно начнет скупать токены", – написал нардеп.

Согласно данным криптоаналитической платформы CoinGecko, через несколько часов после заявления Трампа общая рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла более чем на 300 миллиардов долларов (почти на 10%). В то же время, доминирование биткоина на рынке (т.е. доля актива в общей капитализации индустрии) снизилось до менее 50%.

"Этот шаг свидетельствует о переходе к активному участию правительства США в криптоэкономике. Это имеет потенциал для ускорения институционального внедрения, обеспечения большей четкости регулирования и усиления лидерства США в инновациях в сфере цифровых активов", – сказал руководитель американского подразделения криптоинвестиционной компании 21Shares Федерико Брокейт.

В то же время некоторые эксперты удивились, увидев, что в резервный криптофонд включат какие-то активы, кроме биткоина. "В отличие от биткойнов, эти активы больше похожи на инвестиции в технологии. Такое объявление свидетельствует о более патриотической позиции по более широкому спектру криптотехнологий, не обращая внимания на фундаментальные качества этих активов", – сказал руководитель исследовательского отдела управления активами CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Следует отметить, что Дональд Трамп заручился поддержкой криптоиндустрии в своей заявке на прошлогодних президентских выборах. Его риторика в области цифровых активов разительно отличается от политики его предшественника Джо Байдена – вместо активного ограничения действия и распространения криптовалют новая американская администрация объявила о проведении в Белом доме первого криптосаммита, а лично Трамп и его жена Мелания выпустили собственные мемкоины.

Впервые о намерениях создать "стратегический национальный биткоин-резерв" Трамп объявил на прошлогодней конференции Bitcoin 2024. "Политикой моей администрации будет хранение 100% всех биткоинов, которыми правительство владеет сейчас или приобретет в будущем. Мы сохраним их на 100%", – сказал он.

А уже в январе он подписал указ, которым поручил президентской рабочей группе разработать законодательную базу для создания резервного криптофонда. Но из документа не было понятно, включат ли в такой фонд другие активы.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне зреющей тарифной войны между США и ее торговыми партнерами биткоин значительно потерял свои позиции. Поэтому крупнейшая криптовалюта за сутки потеряла более 8,5% своей стоимости, а криптоинвесторы вывели более $2,5 млрд из биткоин-фондов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!