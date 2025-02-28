Курс биткоина неожиданно обвалился: криптоинвесторы в спешке спасают деньги

На фоне назревающей тарифной войны между США и ее торговыми партнерами биткоин продолжает терять свои позиции. За последние сутки самая большая криптовалюта потеряла более 8,5% своей стоимости, которая в моменте спустилась ниже $78,4 тыс. за 1 BTC, а инвесторы в криптовалюту вывели более $2,5 млрд из биткоин-фондов.

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Согласно данным ConGecko, утром 28 февраля курс BTC опустился до $78 393 тыс. Это означает, что этот актив потерял весь рост после победы на выборах в США Дональда Трампа в ноябре прошлого года.

Более того, биткоин уже на 27% дешевле своего рекордного показателя в $109 тыс., которого он достиг в прошлом месяце. Кроме того, за месяц курс первой криптовалюты упал на 22%, что может сделать февраль-2025 одним из худших месяцев в истории этого актива – хуже ситуация была лишь в июне-2022, когда курс BTC упал на треть.

Поскольку средняя цена покупки биткоина с начала года составляет $97 880 – это означает, что инвесторы, вложившие деньги в эту криптовалюту за последние 2 месяца, пока несут убытки. А данные сервиса CoinGlass свидетельствуют о том, что убытки трейдеров за последние сутки выросли до $950 млн, а $450 млн пришлись на биткоин.

На этом фоне из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в США девятый день продолжается отток капитала. По итогам 27 февраля он составил $275 млн, а всего за последнюю рабочую неделю из американских биткоин-ETF вывели более $2,7 млрд.

Эксперты увязывают это с планами Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на товары основных торговых партнеров США. Это вызывает обеспокоенность ускорением инфляции, а вместе с тем – падением шансов на снижение процентных ставок и сокращением аппетита к рискованным инвестициям, к которым относятся криптовалюты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют официально легализовать криптовалюту до лета 2025 года, но при этом не предусмотрены никакие налоговые льготы для криптоинвесторов. В настоящее время продолжаются дискуссии о финансовом мониторинге, налогообложении и регуляторе, который будет контролировать рынок криптовалют.

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