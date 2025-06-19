Трамп "обвалил" мировые цены на нефть: что происходит на рынках

На мировых рынках заметно снизились цены на нефть. Утром 19 июня фьючерсы на марку Brent подешевели на 20 центов, или на 0,26% – до 76,5 доллара за баррель. А июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 4 цента, или на 0,05% – до 75,1 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах назвали "противоречивые сигналы президента США Дональда Трампа" касаемо возможного участия США в конфликте между Израилем и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: из-за этого инвесторы "не спешат открывать новые позиции".

"Трамп заявил, что может либо принять, либо не принять решение о том, присоединятся ли США к ударам Израиля по Ирану. ... Прямое участие США расширит конфликт и усилит угрозу атаки на энергетическую инфраструктуру в регионе. Из-за неопределенности рынки остаются в напряжении", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в связи с этим участники рынка ожидают "более четких сигналов" касаемо возможного вовлечения США в конфликт. Ведь эти сигналы могут повлиять на:

Мировые поставки нефти.

Стабильность в регионе.

Дело в том, отмечается, что Иран является третьим по объему добычи нефти среди стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом:

Через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана ежесуточно проходят около 19 млн баррелей нефти.

Участники рынка сильно обеспокоены, что "боевые действия могут нарушить торговые потоки".

Впрочем, существует еще одна причина, по которой стоимость нефти снизилась. И она, подчеркивают аналитики, также связана с США. Так, Федеральная резервная система США (ФРС, аналог госбанка):

Оставила процентные ставки на прежнем уровне.

Предусмотрела возможность проведения двух этапов их снижения до конца 2025 года.

"Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставок будет "зависеть от данных с рынков". А также сообщил об ожидающемся ускорении потребительской инфляции из-за запланированных Трампом импортных пошлин", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие дни стоимость бензина в Украине может взлететь – по ожиданиям, цены вырастут на 2,5 грн. Причина – подорожание нефти.

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