Трамп "обвалил" мировые цены на нефть: что происходит на рынках
На мировых рынках заметно снизились цены на нефть. Утром 19 июня фьючерсы на марку Brent подешевели на 20 центов, или на 0,26% – до 76,5 доллара за баррель. А июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 4 цента, или на 0,05% – до 75,1 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах назвали "противоречивые сигналы президента США Дональда Трампа" касаемо возможного участия США в конфликте между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается: из-за этого инвесторы "не спешат открывать новые позиции".
"Трамп заявил, что может либо принять, либо не принять решение о том, присоединятся ли США к ударам Израиля по Ирану. ... Прямое участие США расширит конфликт и усилит угрозу атаки на энергетическую инфраструктуру в регионе. Из-за неопределенности рынки остаются в напряжении", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в связи с этим участники рынка ожидают "более четких сигналов" касаемо возможного вовлечения США в конфликт. Ведь эти сигналы могут повлиять на:
- Мировые поставки нефти.
- Стабильность в регионе.
Дело в том, отмечается, что Иран является третьим по объему добычи нефти среди стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом:
- Через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана ежесуточно проходят около 19 млн баррелей нефти.
- Участники рынка сильно обеспокоены, что "боевые действия могут нарушить торговые потоки".
Впрочем, существует еще одна причина, по которой стоимость нефти снизилась. И она, подчеркивают аналитики, также связана с США. Так, Федеральная резервная система США (ФРС, аналог госбанка):
- Оставила процентные ставки на прежнем уровне.
- Предусмотрела возможность проведения двух этапов их снижения до конца 2025 года.
"Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставок будет "зависеть от данных с рынков". А также сообщил об ожидающемся ускорении потребительской инфляции из-за запланированных Трампом импортных пошлин", – рассказали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие дни стоимость бензина в Украине может взлететь – по ожиданиям, цены вырастут на 2,5 грн. Причина – подорожание нефти.
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