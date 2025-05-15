Трамп мощно ударил по авто из Японии: убытки могут достичь $19 млрд

Японские автопроизводители боятся потерять миллиарды долларов прибыли из-за торговых пошлин, введенных в США, которые были ключевым рынком сбыта для японского автопрома. Компании Toyota, Nissan, Honda, Mazda и Subaru готовятся понести до $19 млрд убытков.

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Как сообщает Bloomberg, ранее они практиковали сборку автомобилей для экспорта в США на заводах в Канаде и Мексике, но из-за высоких сборов на машины и детали к ним такая концепция теряет рентабельность из-за роста затрат. В результате каждый автомобиль этих производителей для США подорожал на тысячи долларов.

Например, крупнейший автопроизводитель в мира Toyota Motor оценивает убытки лишь за апрель и май на уровне 180 млрд иен (около $1,2 млрд). При этом годовой удар по компании, по разным оценкам может достичь от $5,4 до $10,7 млрд.

В Nissan и Honda оценивают свои потери в $3 млрд каждая. Subaru, которая импортирует в США около половины своих автомобилей, готовится к $2,5 млрд убытков. Аналогичная ситуация в Mazda Motor. Компании по разному противостоят таким вызовам:

Honda отложили планы по строительству в Канаде завода по строительству электромобилей на 15 млрд канадских долларов ($11 млрд), на котором планировали выпускать по 240 тыс. авто в год, а также решила перенести производство гибридного Civic из Японии в США;

отложили планы по строительству в Канаде завода по строительству электромобилей на 15 млрд канадских долларов ($11 млрд), на котором планировали выпускать по 240 тыс. авто в год, а также решила перенести производство гибридного Civic из Японии в США; в Subaru пересматривают весь инвестиционный портфель;

пересматривают весь инвестиционный портфель; Nissan приостановил поставки своих внедорожников из Мексики в США;

приостановил поставки своих внедорожников из Мексики в США; Mazda прекратила экспорт одной из моделей в Канаду с совместного с Toyota завода в Алабаме;

прекратила экспорт одной из моделей в Канаду с совместного с Toyota завода в Алабаме; и только в Toyota сохраняют стратегическое спокойствие – гендиректор компани Кодзи Сато даже заявил, что рассматривает возможность расширения присутствия в США в средне- и долгосрочной перспективе.

При этом Nissan оказался поглощен самым серьезным кризисом за последние 25 лет. Компания решила сократить 20 тыс. рабочих мест, закрыть семь заводов, а также остро нуждается в финансировании после срыва переговоров о слиянии с Honda в начале года.

"Nissan мог бы минимизировать ущерб, если бы принял меры раньше. Однако масштабы текущих шагов неясны на фоне действий других автопроизодителей и собственной истории компании", – отметил старший аналитик авторынка Bloomberg Intelligence Тацуо Есида.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с проблемами столкнулся и производитель электрокаров Tesla – ее автомобильная выручка в первые три месяца года упала на 20%, а прибыль – более чем на 70%. На этом фоне гендиректор компании Илон Маск принял решение уйти с поста в администрации Трампа.

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