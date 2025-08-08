Трамп и Путин "изменили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 8 августа фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или 0,32% – до 86,64 доллара за баррель. А на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 18 центов, или 0,28%, до 64,06 доллара. Среди причин этого в экспертной среде называют возможную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Потенциальная встреча "повышает ожидания дипломатического завершения войны в Украине".

Последнее могло бы "привести к смягчению санкций против России".

В то же время, подчеркивается, на рынке все еще сохраняется скепсис касательно результатов потенциальной встречи Трампа и Путина. Ведь ожидается, что:

Последний "будет настаивать на удовлетворении своих территориальных требований, что станет трудным условием для подвергшейся вторжению Украины".

Трамп же, по прогнозу, будет добиваться прекращения огня.

"Прорыва не ожидается. И вероятность того, что США реализуют угрозу ввести вторичные санкции против тех, кто ведет дела с российской энергетикой, включая Китай и Индию, сохраняется", – констатируют аналитики.

Еще одним фактором, повлиявшем на цены на нефть являются новые пошлины США, которые вступили в силу 7 августа. Это, отмечается:

Вызвало опасения по поводу экономической активности, по крайней мере, в странах, которые затронули пошлины.

Спрос на нефть.

Осложняет же ситуацию, подчеркивается, то, что Трамп также пригрозил увеличить пошлины для Индии – если она продолжит покупать российскую нефть. А кроме того, американский президент заявил, что Китай может столкнуться с тарифами, аналогичными тем, что введены против импорта из Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выразил мнение, что если цена на нефть упадет на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. И это, считает он, вполне возможно в ближайшее время.

