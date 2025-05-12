Трамп больно ударил по фарминдустрии: AstraZeneca больше не крупнейшая компания Британии

Решение президента США Дональда Трампа радикально снизить цены на медикаменты для американцев сильно ударило про фармпроизводителям. Особенно это болезненно сказалось на индийских компаниях и одном из разработчиков вакцины от COVID-19, британской AstraZeneca.

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Как сообщает Bloomberg, после заявления Трампа акции фармгиганта AstraZeneca упали на 5,8%, в результате, чего его рыночная капитализация упала до примерно 154 млрд фунтов стерлингов ($203 млрд). Таким образом, она лишилась статуса самой дорогой публичной компании Великобритании, уступив финансовому конгломерату HSBC Holdings, который оценивается примерно в 154 млрд фунтов стерлингов ($203 млрд).

В свою очередь, в HSBC ожидают, что новые правила не повлияют существенно на его бизнес. Компания недавно объявила о выкупе акций, несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию, которая давит на мировую экономику и рынки.

Но вот акции индийских производителей лекарств тоже на 30-80%. Как сообщает Reuters, это объясняется тем, что на США приходится почти треть индийского фармацевтического экспорта, который в прошлом финансовом году вырос на 16% и достиг около 9 миллиардов долл. Падение задело такие компании:

Sun Pharma – на 4,6%;

– на 4,6%; Biocon – почти 3%;

– почти 3%; Divi's Laboratories и Lupin – по 2%;

и – по 2%; Zydus Life и Cipla – по 0,7%;

и – по 0,7%; NIPHARM – на 1,6%.

Ранее в этот же день Дональд Трамп пообещал подписать указ о снижении цен на рецептурные лекарства, после которого американцы будут платить за медикаменты столько же, сколько страна с самыми низкими ценами в мире. При этом он резко раскритиковал американскую фарминдустрию за завышенные цены, заявив, что американцы платят в 5-10 раз больше за те же лекарства, которые производятся в тех же лабораториях и поставляются в другие страны значительно дешевле.

Позже на пресс-конференции он обвинил Европейский Союз в том, что США годами субсидировала медицинскую индустрию Европы за счет американских налогоплательщиков. Поэтому Трамп назвал ЕС в большей степени социалистическим образованием, чем Китай.

"Американские пациенты фактически субсидировали социалистические системы здравоохранения. В Германии, во всех частях Европейского Союза, самых богатых из всех. Они отвратительны. Я вижу это в торговле. Европейский Союз во многих смыслах хуже Китая. Мы только начали с ними", – заявил Трамп.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее крупные фармацевтические компании призвали Трампа и ЕС исключить медицинские товары из тарифных войн. Это должно предотвратить скачки цен на наиболее продаваемые лекарства, произведенные в Европе.

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