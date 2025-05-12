Трамп сделал свое обещанное "важное заявление": заявил, что цены на лекарства в США станут самыми низкими в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о снижении цен на рецептурные лекарства на 30-80%. Он пообещал, что американцы будут платить за медикаменты столько же, сколько страна с самыми низкими ценами в мире.

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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth. 12 мая 2025 года Трамп привлек внимание политической и медиа-среды публикацией в социальной сети, которую сам назвал "одним из самых важных и влиятельных" своих сообщений.

Главной темой обращения стала радикальная инициатива по снижению цен на рецептурные лекарства в США – проблема, которая десятилетиями беспокоит американских граждан. В своей заметке Трамп резко раскритиковал американскую фармацевтическую индустрию за завышенные цены, заявив, что американцы платят в 5-10 раз больше за те же лекарства, которые производятся в тех же лабораториях и поставляются в другие страны значительно дешевле.

"Это всегда было трудно объяснить и очень неловко, потому что на самом деле не было правильного или законного ответа", – написал Трамп. Он также добавил, что аргументы фармкомпаний о расходах на исследования и разработки не имеют юридической основы.

Политик отметил, что крупные фармацевтические корпорации использовали свои доходы для финансирования политических кампаний, в частности, делая большие пожертвования, чтобы влиять на решения законодателей. Однако, по словам Трампа, такая практика не будет иметь места в его политике. "Взносы на избирательную кампанию могут творить чудеса, но не со мной и не с Республиканской партией", – отметил он.

Самой громкой частью заявления стало обещание подписать указ, который мгновенно приведет к снижению цен на лекарства на 30-80%. Трамп анонсировал, что подпишет этот документ в Белом доме уже на следующее утро в 9:00. "Мы введем политику наибольшего содействия, согласно которой США будут платить такую же цену, как и страна, которая платит меньше всего", – заявил он.

Эта инициатива, по его словам, принесет справедливость американцам, ведь наконец позволит уменьшить стоимость медикаментов до мировых стандартов, защитив интересы граждан и бюджета страны. Трамп также спрогнозировал, что такая политика позволит США сэкономить триллионы долларов.

"Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30-80%. Они вырастут по всему миру, чтобы уравнять цены и впервые за много лет принести СПРАВЕДЛИВОСТЬ В АМЕРИКУ!" – подытожил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп угрожает ввести 100% пошлины на продукцию от всемирно известного производителя детских игрушек Mattel. Так американский лидер отреагировал на решение компании не переносить свое производство в Соединенные Штаты.

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