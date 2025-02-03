Товары для оккупантов на миллионы гривен: в Украине разоблачена схема по легализации средств через оккупированные территории

В Украине разоблачили схему легализации 23 млн грн из-за поставок товаров на оккупированные территории Луганской области. Злоумышленники, сотрудничая с государством-агрессором, использовали цифровые активы для сокрытия незаконно полученных средств.

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Об этом пишет Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ). По информации правоохранительных органов, злоумышленники организовали поставку товаров народного потребления с территории Украины на временно оккупированные территории Луганской области.

Процесс поставки был тщательно спланирован: товар сначала покупали на территории, подконтрольной Украине, после чего через страны Европы и Беларусь попадал в Россию. Далее продукты переправлялись на оккупированные местности. Важной частью схемы было то, что один из участников организованной группы, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) в незаконных оккупационных органах, реализовывал эти товары через собственные магазины на временно оккупированной территории.

Однако сама деятельность группы не ограничивалась только снабжением товаров. После того, как товары были реализованы на оккупированных территориях, злоумышленники совершали операции по легализации полученных средств. Для этого они конвертировали деньги в цифровые активы – криптовалюту, что позволяло маскировать незаконное происхождение средств. Впоследствии, после конвертации в цифровые активы, средства обналичивались на территории Киева, что позволяло злоумышленникам обойти ограничения, установленные украинским законодательством.

Общая сумма легализованных средств, по данным следствия, превысила 23 миллиона гривен. Благодаря совместным усилиям АРМА, СБУ и прокуратуры удалось не только прекратить преступную деятельность, но и установить механизм легализации средств, позволяющий органам правопорядка раскрывать даже самые сложные схемы.

"Наши специалисты помогают правоохранителям раскрывать самые дерзкие схемы преступников, в том числе сотрудничающих с государством-агрессором. Каждый, кто совершает преступления против Украины, должен понести экономическую ответственность за свои действия", — отметил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

На данный момент досудебное расследование завершено, и организатор и его сообщники объявлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, подозреваемые привлечены к ответственности за коллаборационную деятельность (ст. 111-1), легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 209), а также за участие в организованной преступной группе (ст. 28). Обвинительные акты уже направлены в суд, и злоумышленники могут понести наказание в соответствии с украинским законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обнаружили активы пророссийского олигарха более чем на 3 млрд грн, среди которых более 300 объектов недвижимости передадут государству. Среди изъятого также обнаружены около тысячи единиц транспортных средств, в том числе и сельскохозяйственная техника.

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