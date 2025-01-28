Недвижимость, автомобили и сельскохозяйственная техника: миллиардные активы пророссийского олигарха обнаружили в Украине

В Украине обнаружили активы пророссийского олигарха более чем на 3 млрд грн, среди которых более 300 объектов недвижимости передадут государству. Среди изъятого также обнаружены около тысячи единиц транспортных средств, в том числе сельскохозяйственная техника.

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Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ). По словам главы АРМА Елены Думы, в результате расследования было установлено:

финансовые средства: более 3 миллиардов гривен и около 2 миллионов долларов США;

более и около недвижимость: более 300 объектов , среди которых жилые и коммерческие помещения;

более , среди которых жилые и коммерческие помещения; транспортные средства: около 1000 единиц , включая сельскохозяйственную технику;

около , включая сельскохозяйственную технику; технологическое оборудование, используемое на предприятиях, связанных с фигурантом дела.

Эти активы принадлежат олигарху, подозреваемому в пособничестве стране-агрессору и аффилированным с ним компаниям. Фигурант дела, имя которого в АРМА официально не разглашается, подозревается в сотрудничестве с Россией и подрыве суверенитета Украины.

Несмотря на то, что он скрывается за границей, этот бывший народный депутат продолжает оказывать влияние на информационное пространство, используя пропагандистские инструменты. "Выявленные ресурсы – это важный шаг на пути к обеспечению экономической безопасности Украины. Передача этих активов в управление позволит их эффективно использовать во благо государства ", – отметил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

Собранная информация передана в органы досудебного расследования для наложения ареста на выявленные активы. После этого ресурсы будут переданы в управление АРМА, что позволит государству использовать их для социальных, экономических или оборонных нужд.

Хотя АРМА не называет имени олигарха, из контекста можно предположить, что речь идет о Вадиме Новинском. Весной 2023 года имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен и активы стоимостью 10,5 миллиарда гривен уже были арестованы по материалам Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компании "Ю.БИЗ" разрешили организовать продажу арестованного российского нефтяного танкера Nika Spirit (ранее Neyma) на аукционе. Компания победила на конкурсе и была одобрена 7 января Конкурсной комиссией по реализации арестованных активов.

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