Топливный коллапс в России докатился до Москвы: какие ограничения ввели АЗС

Топливный коллапс, охвативший российские регионы на Дальнем Востоке и в Сибири, добрался и до крупнейших агломераций страны-агрессора. Теперь нехватку бензина начали ощущать в Москве, Подмосковье и в Ленинградской области.

Как сообщают росСМИ, первые сообщения о том, что столица страдает от нехватки топлива, появились на прошлой неделе (15-21 сентября). Стало известно о запрете продавать бензин в канистрах на отдельных заправках одной из крупнейших сетей АЗС в России – "Лукойл".

Масштабы кризиса

Также к середине сентября о дефиците бензина сообщалось и в ряде других российских регионов. А именно в:

Нижегородской области;

Ростовской области;

Рязанской области;

Саратовской области;

Амурской области;

Магаданской области;

Сахалинской области;

Еврейской автономной области;

Хабаровского края;

Республики Саха (Якутия);

Чукотского автономного округа;

Республики Крым.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил проблемы с топливом в регионе. По его словами, "перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", но в ближайшие дни ситуация должна нормализоваться.

Кроме того, помимо независимых заправок, проблемы начались и у крупнейших игроков на рынке. Например, в добавок к ограничениям в Москве, "Лукойл" также перестал обслуживать топливные карты на некоторых АЗС в Нижнем Новгороде. Также дефицит бензина образовался на станциях сети в Воронеже, Курске и Белгороде.

На этом фоне некоторые сети уже ограничили отпуск бензина в 10-20 л на посетителя либо продают только дизель. А другие заправки закрыли из-за высоких биржевых цен на топливо, например, с начала сентября выросла стоимость:

Аи-92 – до рекордных 73,6 тыс. рублей за тонну (+6%);

летнее дизельное топливо – до 72,2 тыс. за тонну (+20%).

Как реагируют в Кремле

На этом фоне правительство РФ допустило продление на октябрь действующих ограничений по экспорту бензина и введение ограничений на экспорт дизельного топлива. Кроме того, было решено резко усилить контроль за торговлей топливом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Под предлогом необходимости "стабилизировать внутренние цены" и "снизить чрезмерный спрос" диапазон колебания цен на бензин А-92 и А-95 ограничили до +0,01 % вместо предыдущих +0,5 %, а также ввели лимиты на количество заявок от одного участника торгов. В результате:

объемы биржевых торгов резкое сократились;

биржа лишилась функции ценового индикатора;

начал стремительно распространяться "серый" рынок, где реальные оптовые цены превышают официальные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дроны с начала августа регулярно "посещают" крупные российские НПЗ. Атакам подверглись Новокуйбышевский, Рязанский (дважды), Афипский (дважды), Саратовский (дважды), Волгоградский (дважды), Сызранский (дважды), Новошахтинский, Куйбышевский, Краснодарский, Ильский, Ново-Уфимский, Киришский заводы. В результате ударов в РФ производство бензина сократилось почти на 20%.

